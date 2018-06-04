ОВК выполнила контракт на поставку 50 платформ для перевозки леса

Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» (НПК «ОВК», MOEX: UWGN) выполнила заказ на поставку 50 вагонов-платформ увеличенной погрузочной кубатуры для перевозки лесных грузов в адрес крупного лесопромышленного предприятия ООО «Красный Октябрь», сообщает пресс-служба компании.

Ключевым преимуществом длиннобазной платформы модели 13-6895 является повышенная погрузка в вагон на 30-40% (или 20-30 кубометров) за счет увеличенных грузоподъемности (до 72,5 т) и погрузочного объема (до 155 м3). Экономический эффект достигается как при погрузке тяжелых (фанерный кряж), так и легких грузов (пиломатериалы транспортной влажности). При этом нет необходимости в погрузке «с шапкой», что существенно упрощает погрузочно-разгрузочные операции и повышает безопасность перевозок.

Загрузка платформы при перевозке хвойным пиловочником (3 штабеля по 6 метров) при поставке на «Красный Октябрь» (Пермский край) составляет до 85-87 м3. Длина вагона по осям сцепления автосцепок равна 19,5 м, из которых 18,85 м — его погрузочная длина. Перевозка в вагоне-платформе рассчитывается по короткобазному тарифу, что существенно уменьшает стоимость транспортировки кубометра груза.

Вагон укомплектован ходовой частью с осевой нагрузкой 25 тс, оснащенной буксовыми кассетными подшипниками, что обеспечивает межремонтный интервал в 800 тыс. км (или 8 лет). Срок службы вагона — 40 лет. Платформа модели 13-6895 разработана Всесоюзным научно-исследовательским центром транспортных технологий — конструкторским бюро железнодорожного холдинга НПК «ОВК». Производство платформ организовано на мощностях завода «ТихвинСпецМаш».

По словам генерального директора ООО «Красный Октябрь» Александра Суслопарова, эффективная логистика лесных грузов невозможна без современного подвижного состава. «ОВК предложила не только лесовозные платформы, но и обеспечила МТУ (местные технические условия) для их эксплуатации. Планируем использовать платформы как для перевозки лесоматериалов, так и пиломатериалов. Наша компания занимается лесным бизнесом более 100 лет и постоянно ищет более эффективные решения», — добавил Александр Суслопаров.

ПАО «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» (НПК ОВК или Компания) (MOEX: UWGN) ― лидер инновационного вагоностроения на пространстве колеи 1520 мм. Компания создана в 2012 году и сегодня является интегрированным железнодорожным холдингом в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения. В состав холдинга входят такие предприятия, как АО «Тихвинский вагоностроительный завод», АО «ТихвинХимМаш», АО «ТихвинСпецМаш» и ООО «НПЦ «Пружина», транспортная компания UNICON 1520, лизинговые компании под брендом RAIL1520 и вагоноремонтное предприятие АО «ТСЗ «Титран-Экспресс». За научно-исследовательскую работу холдинга отвечает ООО «Всесоюзный научно-исследовательский центр транспортных технологий». Сервисная деятельность НПК ОВК представлена сетью учебных и сервисных центров на базе вагоноремонтных депо на территории СНГ и Балтии.

Среди компаний, эксплуатирующих вагоны нового поколения производства НПК ОВК ― СУЭК, УГМК, En+, «Кузбасская топливная компания», ГТЛК, «Газпромтранс», «ФосАгро», «Евросиб СПб-ТС», «Уралхим», НПО «Азот», «Акрон», «Уралкалий», ГК «Башкирская химия», «Финтранс ГЛ» (Группа «Илим»), «ВМ-Транс», «Логистика 1520», «Первая Тяжеловесная Компания», ГК «Технотранс», «Бизнес Альянс», «Объединенная зерновая компания», «Химпром», «Метафракс», «Башкирская содовая компания», «КуйбышевАзот» и др.