В Уфе состоялось торжественное открытие городской набережной

Сегодня в г. Уфе, Республика Башкортостан, после досрочного завершения первого этапа второй очереди строительства состоялось торжественное открытие части набережной реки Белой. Строительством набережной с декабря 2015 года занимается башкирский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» ПАО «РусГидро».

Открытие набережной реки Белой — один из главных объектов к 100-летнему юбилею Республики Башкортостан. Особенностью конструкции новой набережной является то, что она учитывает большую амплитуду колебаний уровня реки в течение года. При разработке проекта берегоукрепительных сооружений, направленных на защиту берега от размыва, проектировщики учли, что во время максимальных весенних паводков уровень Белой может подниматься до отметки 12 метров над нулем поста, а в годы с малоснежной зимой и жарким летом уровень уходит ниже минусовой отметки. Такие колебания нетипичны для рек, на которых стоят большие города.

При строительстве набережной были учтены не только гидрологические особенности местности, но и все требования градостроительных норм и правил. В новой набережной также учтены современные тенденции в строительстве, как, например, эстетичные горизонтальные площадки на трех разных уровнях. При реализации проекта «Гидроремонт-ВКК» сделал застраиваемые площади максимально функциональными, требующими в дальнейшем минимального благоустройства. Набережная доступна в том числе и для маломобильных граждан, а также для техники, которая будет регулярно обслуживать объект со стороны воды.

По состоянию на сегодня второй этап второй очереди строительства объекта выполнен на 70% - работы выполнены со значительным опережением графика. Завершить работы по строительству новой набережной планируется в текущем 2018 году в преддверии празднования 100-летнего юбилея Республики Башкортостан.

АО «Гидроремонт-ВКК» — дочернее общество ПАО «РусГидро». Эта высокотехнологичная ремонтная компания обеспечивает сервисное обслуживание, выполнение комплексных работ по текущему и капитальному ремонту, реконструкции, техническому перевооружению всех производственных активов РусГидро. Долгосрочные партнерские отношения с заводами-изготовителями оборудования, внедрение технологических инноваций и освоение современных методик работ позволяют «Гидроремонт-ВКК» постоянно расширять спектр производственных и технологических возможностей.