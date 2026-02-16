16 февраля в Уфе открылась самая большая школа Приволжского федерального округа. Центр образования № 164 в микрорайоне Кузнецовский затон рассчитан на 2200 учеников.

Здание площадью более 31 тысячи кв.м. выполнено в форме буквы «А». Внутри — 96 учебных кабинетов, четыре спортзала, стадион, игровые площадки и медицинский блок. Для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены лифт, пандусы и отдельные санитарные комнаты.

Директор Центра образования № 164 Миляуша Мурзагалина рассказала, что здесь реализуют программу «Школа полного дня» с кружками и секциями после уроков, а также проект «Школа возможностей» с естественно-научным профилем «Ломоносовский уголок науки», технологическим «Мастерская Кулибина» и гуманитарным «Пушкинская гостиная». Также организованы медицинский, полицейский и психолого-педагогический классы.

Дети смогут заниматься робототехникой, авиамоделированием, программированием, блоггингом, театром, мультипликацией, спортивным туризмом и многим другим.

К моменту открытия мы полностью укомплектовали 1-8 классы, где учатся 1 339 детей. Отмечу, что у нас 10 первых классов, — дополнила Миляуша Мурзагалина. — В этом учебном году планируем набрать и учащихся 9-11 классов. А с 1 сентября 2026 года по запросу родителей откроем коррекционные классы для детей с ограниченными возможностями здоровья и ресурсный класс для первоклассников с расстройством аутического спектра.

Миляуша Мурзагалина, директор Центра образования № 164

В школе имеется пункт охраны с видеонаблюдением, кабинеты биологии, лаборатории, студию дизайна, актовый зал на 494 места, спортзал и столовую на 700 мест с эко-кафе. Все кабинеты оснащены интерактивным оборудованием, а мастерские — современной техникой.

