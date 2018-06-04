Мороженое томской «Компании Эскимос» отправилось в Китай с первым международным караваном.

На минувшей неделе 22 тонны мороженого томского производителя «Компании Эскимос» отправилось в Китай.





© Фото из открытых источников

Томское натуральное мороженое отправилось в Китай с первым международным караваном в рамках пилотного проекта Китайско-российского международного транспортного маршрута в рамках концепции «Один пояс — один путь».





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников

Пломбирные линейки «Наш Пломбир» и «Звезды Кремля», а также замороженные сорбеты «EXIT» отправились в крупные торговые сети Китая от Харбина до Гуанчжоу.

Содействие заключению контракта и оформлению экспортной документации оказали Центр поддержки экспорта, действующий на базе Томской ТПП при содействии Администрации Томской области и Минэкономразвития России, и Российский экспортный центр.

По итогам 2017 года объем экспорта мороженого из Томской области в Китай вырос на 95%. По объему экспорта этого продукта в КНР региона занял 10-е место в РФ.