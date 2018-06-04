В Калининграде запущено производство легковскрываемых крышек для консервов

На Калининградском тарном комбинате запустили линию по производству 30 млн легкооткрываемых крышек для консервов в месяц. Крышки будут выпускаться в двух диаметрах — 83 и 99. Крышки калининградского производства приспособлены для широкого спектра продукции: рыба, овощи, молоко, мясные консервы.

Новая линия обеспечит треть российского рынка. Часть продукции планируется направлять на экспорт.

Это самый крупный инвестиционный проект за всю историю комбината. Оборудование обошлось предприятию более чем в 280 млн рублей. Еще около 10 млн рублей было потрачено на покупку оборудования для контроля. Запуск линии позволил обеспечить рабочими местами 50 человек.

В настоящее время ОАО «КТК» выпускает порядка 50 млн металлических консервных банок в месяц и около 5 млн банок в месяц мясных и рыбных консервов. Поэтому часть крышек с кольцом, для которых не нужна открывашка, будет направляться на собственные нужды, часть — калининградским производителям консервов, и уже выстроились российские и литовские покупатели на эти востребованные комплектующие консервных банок.