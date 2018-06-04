В Ковдоре Мурманской области открылась обновленная поликлиника
Проект реконструкции ковдорской поликлиники, который воплощался в жизнь почти 4 года, был включен в областную государственную программу «Развитие здравоохранения». Стоимость работ составила почти 94 млн рублей.
Реконструкция проводилась с учетом современных медицинских стандартов к приему посетителей: потоки пациентов разделены, организован доступ к получению медицинских услуг для маломобильных граждан. В обновленной поликлинике открылись отремонтированные кабинеты УЗИ, флюорографии, терапевтов, а также кабинеты доврачебной практики. Поликлиника оснащена новейшим медицинским оборудованием в зале лечебной физкультуры.
Кадровая ситуация в поликлинике заметно улучшилась: теперь штат медучреждения полностью укомплектован терапевтами и педиатрами.
-
- Сергей Котенко
- 04.06.201822:47
- 5
04.06.1823:02:03
04.06.1823:08:25
05.06.1800:24:37
05.06.1800:26:36
05.06.1809:41:43