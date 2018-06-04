В Ковдоре Мурманской области открылась обновленная поликлиника

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Проект реконструкции ковдорской поликлиники, который воплощался в жизнь почти 4 года, был включен в областную государственную программу «Развитие здравоохранения». Стоимость работ составила почти 94 млн рублей.

Реконструкция проводилась с учетом современных медицинских стандартов к приему посетителей: потоки пациентов разделены, организован доступ к получению медицинских услуг для маломобильных граждан. В обновленной поликлинике открылись отремонтированные кабинеты УЗИ, флюорографии, терапевтов, а также кабинеты доврачебной практики. Поликлиника оснащена новейшим медицинским оборудованием в зале лечебной физкультуры.

Кадровая ситуация в поликлинике заметно улучшилась: теперь штат медучреждения полностью укомплектован терапевтами и педиатрами.