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Медучреждения

В Ковдоре Мурманской области открылась обновленная поликлиника

  •  © nevnov.ru

Проект реконструкции ковдорской поликлиники, который воплощался в жизнь почти 4 года, был включен в областную государственную программу «Развитие здравоохранения». Стоимость работ составила почти 94 млн рублей.

Реконструкция проводилась с учетом современных медицинских стандартов к приему посетителей: потоки пациентов разделены, организован доступ к получению медицинских услуг для маломобильных граждан. В обновленной поликлинике открылись отремонтированные кабинеты УЗИ, флюорографии, терапевтов, а также кабинеты доврачебной практики. Поликлиника оснащена новейшим медицинским оборудованием в зале лечебной физкультуры.

Кадровая ситуация в поликлинике заметно улучшилась: теперь штат медучреждения полностью укомплектован терапевтами и педиатрами.

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медучреждения , Мурманская область
  • Human RS Human RS
    04.06.1823:02:03

    Еще фото:

    •  © hibiny.com

    •  © hibiny.com

    •  © hibiny.com

    •  © hibiny.com

    •  © hibiny.com

    #1042228
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    04.06.1823:08:25

    Проблемы здравоохранения Мурманской области немного неожиданно высветились на прошлогодней Прямой линии Путина. Печальную историю Даши Стариковой и больницы в Апатитах помнят многие.

    Ну хоть в другом мурманском городе что-то сделано.

    Отредактировано: Сергей Котенко~23:08 04.06.18
    #1042229
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