В Волгоградской области запустили плавучие насосные станции для орошения земель сельхозназначения

В Волгоградской области пущены в работу новые плавучие насосные станции.

Системная работа по развитию мелиорации позволила области привлечь федеральные средства для реконструкции объектов «Волгоградмелиоводхоза» в Быковском и Николаевском районах. Около 400 млн рублей направили на установку новых насосных станций и обновление двух систем в целом.

В настоящее время Заволжская и большая Волгоградская оросительные системы включают две головные насосные станции, около 160 километров каналов и двух десятков гидротехнических сооружений, 26 подкачивающих установок. Теперь сельхозтоваропроизводители двух районов получили новые возможности: проведенная реконструкция позволяет увеличить поливную площадь с 13 тысяч гектаров, на которых выращивают кормовые и бахчевые культуры, овощи, до 30 тысяч гектаров.

Волгоградская область в целом относится к зоне рискованного земледелия, поэтому мелиорация является одним из стратегических направлений развития АПК — губернатор Андрей Бочаров поставил задачу по увеличению орошаемых площадей, с 2014 года руководством региона активизирована программа возрождения отрасли. Это позволяет привлекать средства сразу по нескольким направлениям.

В результате активной работы площадь орошаемых земель за четыре года увеличилась с 33,7 тысячи до 44,6 тысячи гектаров. Волгоградская область стала участником федерального пилотного проекта по строительству объектов мелиорации. Меры государственной поддержки беспрецедентны: инвесторам компенсируют до 70% прямых понесенных затрат. В 2017 году объем финансирования составил 640 миллионов рублей, превысив суммарный показатель за предшествующие три года. Было построено 6,6 тысячи гектаров систем орошения, проведено техническое перевооружение на площади 2,8 тысячи гектаров. Это наилучший показатель за все постсоветское время. В 2018 году также запланировано строительство более шести тысяч гектаров орошаемых участков.