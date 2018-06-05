Второй поезд «Москва» запустили на Калужско-Рижской линии метро
Второй поезд нового поколения «Москва» запущен на Калужско-Рижской линии столичного метро. Первый такой состав появился на ветке 14 мая.
Всего в столичной подземке ходит 48 поездов «Москва», их них 46 — перевозят пассажиров на Таганско-Краснопресненской линии, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Парк поездов на Калужско-Рижской обновляют с конца 2017 года. «Номерные» поезда серии 81-717/714 заменяют составами «Ока», которых на линии уже 10.
Ранее сообщалось, что столичная подземка будет полностью оснащена новыми составами за 10-15 лет. Первый поезд нового поколения вышел в рейс 14 апреля 2017 года. В феврале этого года в электродепо Выхино поступил 37-й по счету метропоезд «Москва».
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- Великоросс
- 05.06.201820:05
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