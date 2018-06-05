Второй поезд «Москва» запустили на Калужско-Рижской линии метро

Второй поезд нового поколения «Москва» запущен на Калужско-Рижской линии столичного метро. Первый такой состав появился на ветке 14 мая.

Всего в столичной подземке ходит 48 поездов «Москва», их них 46 — перевозят пассажиров на Таганско-Краснопресненской линии, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Парк поездов на Калужско-Рижской обновляют с конца 2017 года. «Номерные» поезда серии 81-717/714 заменяют составами «Ока», которых на линии уже 10.

Ранее сообщалось, что столичная подземка будет полностью оснащена новыми составами за 10-15 лет. Первый поезд нового поколения вышел в рейс 14 апреля 2017 года. В феврале этого года в электродепо Выхино поступил 37-й по счету метропоезд «Москва».