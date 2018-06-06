УАЗ-Автокомпонент начал выпуск новых изделий для железнодорожного транспорта

Дочернее общество Ульяновского автозавода — ООО «УАЗ-Автокомпонент» — освоило производство фрикционного клина и монорегулятора для нужд железнодорожного транспорта.

Компания наладила выпуск новых изделий за счет модернизации производственных мощностей, которая позволила повысить эффективность чугунолитейного производства и значительно улучшить качество выпускаемого металла. За прошедший год в ООО «УАЗ-Автокомпонент» был осуществлен капремонт формовочно-заливочной линии и улучшено качество формовочной смеси. В настоящий момент продолжается модернизация системы управления на индукционной печи ABP.

Общие затраты на реализацию инвестпроектов в 2017 году составили около 30 млн рублей.

Всего в 2017 году УАЗ-Автокомпонент произвел более 11 000 тонн продукции, что на 23% превысило показатель предыдущего года. Объем выручки составил 222 млн рублей и возрос на 35% по сравнению с 2016 годом. Отметим, УАЗ-Автокомпонент освоил весь марочник высокопрочных чугунов: от ВЧ-40 до ВЧ-80.

УАЗ-Автокомпонент выпускает широкую номенклатуру метизов для вагоно- и машиностроительных предприятий, а также компаний по производству водоотводных систем. Так, предприятие производит литые заготовки, корпуса и картеры ГУР, водоприемные решетки, корпуса тормозных колодок, фрикционные клинья, анкера и другие изделия.

В настоящее время компания выпускает широкую номенклатуру продукции для таких клиентов, как ООО «УАЗ», ООО «Техноальянс», ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель», ООО «СотекКомЦентр», ООО «ДЕССА» и других.

По словам генерального директора ООО «УАЗ-Автокомпонент» Андрея Салтанова, на предприятии ожидается дальнейший рост производственных показателей. «Мы расширяем номенклатуру литья, в планах предприятия — замещение литья из серого чугуна более сложными отливками из высокопрочных чугунов. В 2018 году работникам будет поэтапно повышена заработная плата, это коснется всех категорий сотрудников», — добавил Андрей Салтанов.