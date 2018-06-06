Выпущен полноценный дистрибутив «Альт Линукс» для серверов на «Эльбрусах»

«Базальт СПО» совместно с МЦСТ и входящим в ростеховский концерн «Автоматика» Институтом электронных управляющих машин им. И. С. Брука выпустил ОС «Альт» для непосредственной работы на серверах и рабочих станциях, реализованных на российских процессорах «Эльбрус».

Дистрибутив содержит операционную систему и набор прикладных программ для серверов и для рабочих станций. Всё программное обеспечение работает в основном режиме процессора (в двоичных кодах «Эльбрус»).

Это обеспечивает более высокую производительность по сравнению с режимом бинарной трансляции, который позволяет запускать программы, собранные под процессоры x86.

Дистрибутив адаптирован для работы на серверах «Эльбрус-4.4» и персональных компьютерах «Эльбрус-401» и «Эльбрус-801» производства Института электронных управляющих машин им. И.С.Брука.

Основой разработки является отечественный репозиторий Sisyphus, позволяющий обеспечить полный жизненный цикл дистрибутивов, создаваемых на его базе. Помимо программных пакетов, он содержит оригинальную отечественную инфраструктуру сборки и поддержания целостности.

Уже сегодня на базе технологической пары «ОС АЛЬТ — «Эльбрус» российские организации и предприятия могут развернуть полноценные сервера и рабочие станции.

«Ожидаем, что процессор «Эльбрус», производительность которых за последние годы заметно выросла, в скором времени будет поддерживаться и международным сообществом разработчиков свободного программного обеспечения наряду с архитектурами x86/x86_64, ARM, MIPS», — отмечает Алексей Смирнов, генеральный директор «Базальт СПО».

«Выпуск ОС АЛЬТ — значительный шаг на пути построения экосистемы программного обеспечения для платформы «Эльбрус». Мы планируем и дальше поддерживать развитие различных операционных систем для платформы «Эльбрус», — заявил Александр Ким, генеральный директор АО «МЦСТ» и ПАО «ИНЭУМ им. И.С.Брука».