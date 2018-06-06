Центр по созданию промышленных роботов открыт в Татарстане

Центр компетенций по робототехнике и мехатронике открыт в рамках конференции ЦИПР-2018 в Университете Иннополис. В консорциум центра под руководством Университета Иннополис вошли 16 ведущих вузов страны, 5 прикладных академических институтов, семи иностранных партнеров из Франции, Китая, Дании, Швеции, Германии и Норвегии и 16 индустриальных партнеров. Среди них — МФТИ, ИТМО, ВШЭ, ДВФУ, ИППИ РАН, ИМАШ РАН, «Газпром», «Аэрофлот», IMT Atlantique (Франция) и Shenzhen Institutes of Advanced Technology (Китай).

Финансирование лаборатории в течение четырех лет составит около 2 млрд рублей — средства федерального и регионального бюджетов, а также частных инвесторов.

Исследования будут проходить в рамках четырех новых лабораторий: «Промышленной робототехники», которая открыта в мае 2018 года, «Автономных транспортных средств» — в сентябре 2018 года, «Мехатроники управления и прототипирования» — в феврале следующего года, а также «Специальной робототехники», в которой будут изучать сферу социальной и когнетивной робототехники. Она начнет работу в 2019 году.

Планируется, что центр начнет работу над проектами инновационных моделей электромобилей и беспилотных летательных аппаратов, робототехнических решений для возведения зданий и объектов инфраструктуры, протезов для реабилитации верхних и нижних конечностей, сервисов контактов человека с роботами и других. десь будут создаваться в том числе человекоподобные и многоногие шагающие роботы, беспилотные летательные и наземные аппараты.

Образовательная программа центра будет состоять во внедрении программ по робототехнике и мехатронике на основе AR- и VR-реальностей для бакалавров, создание онлайн-платформы, проведение молодёжных конференций, научных школ, семинаров, хакатонов и олимпиад.