Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
Есть метка на карте сегодня 21
naurr Транспорт, спецтехника и логистика

В РФ готова технология оптимизации дорожного трафика с помощью квантовых вычислений

В Университете Иннополис (является членом Национальной ассоциации участников рынка робототехники — НАУРР) создали алгоритм, с помощью которого система будет управлять транспортным потоком благодаря квантовым вычислениям. Она анализирует загрузку дорог, прокладывает оптимальные маршруты для водителей и мгновенно рассчитывает точные решения, обеспечивая эффективное распределение трафика.

Для реализации проекта ученые применили квантовый мощный процессор с топологией Pegasus, обработав данные большого количества автомобилей. Городскую сеть дорог разделили на сегменты и узлы для оценки их пропускной способности. Алгоритм выявлял наиболее проблемные участки и преобразовывал задачи в формат, подходящий для квантовых расчетов. Решения формировались автономно с уточнением до достижения оптимального результата.

Тестирование показало, что алгоритм в шесть раз снизил плотность заторов (по сравнению с использованием классического метода). Новинка явно демонстрирует огромный потенциал для управления городским трафиком с целью повышения его эффективности и снижения количества пробок.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Комментарии

Для комментирования необходимо войти на сайт