В РФ готова технология оптимизации дорожного трафика с помощью квантовых вычислений
В Университете Иннополис (является членом Национальной ассоциации участников рынка робототехники — НАУРР) создали алгоритм, с помощью которого система будет управлять транспортным потоком благодаря квантовым вычислениям. Она анализирует загрузку дорог, прокладывает оптимальные маршруты для водителей и мгновенно рассчитывает точные решения, обеспечивая эффективное распределение трафика.
Для реализации проекта ученые применили квантовый мощный процессор с топологией Pegasus, обработав данные большого количества автомобилей. Городскую сеть дорог разделили на сегменты и узлы для оценки их пропускной способности. Алгоритм выявлял наиболее проблемные участки и преобразовывал задачи в формат, подходящий для квантовых расчетов. Решения формировались автономно с уточнением до достижения оптимального результата.
Тестирование показало, что алгоритм в шесть раз снизил плотность заторов (по сравнению с использованием классического метода). Новинка явно демонстрирует огромный потенциал для управления городским трафиком с целью повышения его эффективности и снижения количества пробок.
