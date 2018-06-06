На «Нижнекамскшине» завершен очередной проект по модернизации производства



завод "Нижнекамскшина"

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На заводе «Нижнекамскшина» завершен масштабный проект по реконструкции и техническому перевооружению подготовительного цеха, в рамках которого установлены три новыи линии по изготовлению резиновых смесей Harburg Freudenberger для выпуска шин KAMA ЕURО и Viatti. Об этом сообщила пресс-служба «Татнефти».

Работа по модернизации и автоматизации производства шинного бизнеса компании «Татнефть» ведется с целью повышения качества продукции при активном использовании инструментов бережливого производства.

Резиносмешение является одной из основных стадий технологического процесса изготовления шин. Именно этот начальный этап во многом определяет качество будущих автопокрышек. Поэтому в 2015 году руководством ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» было принято решение о реконструкции подготовительного цеха с установкой трех современных линий резиносмешения проектной мощностью 30 тыс. тонн смесей в год.

В ходе модернизации проведены демонтаж устаревших «машин», подготовка площадок для установки нового оборудования, состыковка с действующими системами технологического и технического обеспечения. Вместо прежних шести линий резиносмешения установлено три новых с большей производительностью. Производство максимально компьютеризировано, агрегаты герметичны и полностью контролируются автоматизированной системой управления, таким образом, минимизирован вред окружающей среде. Новое оборудование дает возможность существенно сократить энергозатраты, позволяет экономить сырье и материалы и улучшает условия труда работников подготовительного цеха.

В дальнейшем цех будет выпускать продукцию не только для нужд ПАО «Нижнекамскшина», но и для ООО «НЗШ ЦМК» (завод цельнометаллокордных шин).