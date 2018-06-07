Птицеводческий комплекс на 260 тысяч голов открыт в Пензенской области

В Мокшанском районе ведущий агрохолдинг региона ГК «Дамате» ввела в эксплуатацию первую птицеводческую площадку, рассчитанную на 260 тыс. голов посадочного поголовья. Суточные цыплята породы белая широкогрудая доставлены в Мокшанский район из собственного инкубатора компании.

Птицеводческий блок «Дамате» в Мокшанском районе, помимо птичников подращивания и откорма, включает в себя собственный водозаборный узел, пометохранилище, а также 2,5 тыс. га земли для выращивания сельскохозяйственных культур. Все площадки оснащены автоматическими линиями кормления, поения и климат-контроля.

Всего на территории района планируется запустить еще две площадки откорма в этом году, строительство трех птицеводческих площадок предполагается в 2019 году.

Управление системами полностью автоматизировано, все данные аккумулируются в ситуационном центре компании в центральном офисе в Пензе. Особое внимание уделено биологической и санитарной безопасности, что особенно актуально для обеспечения биобезопасности территорий.

В Мокшанском районе уже создано 50 новых рабочих мест. Это операторы птицеводческих ферм, ветеринарные врачи, водители, инженерно-технический персонал. Еще 70 сотрудников получат работу в 2019 году.