Детский сад на 340 мест открыт в Казани

В жилом комплексе «Арт-Сити» Советского района Казани открылся детский сад № 135 комбинированного вида «Калейдоскоп». Новый детский сад рассчитан на 340 мест, на сегодня по электронной очереди сюда направлено 300 детей, большинство из них — в возрасте 3-4 лет. Всего здесь будет 17 групп, в том числе 2 группы рассчитаны для детей до 3 лет.

Строительство детского сада в было начато в марте прошлого года по федеральной целевой программе «Жилище». Работа с детьми будет вестись в нескольких направлениях, в том числе художественно-эстетическом, внимание будет уделено также изучению языков — русскому, татарскому и английскому.