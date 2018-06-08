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Авиация

В гости к Суперджетам! Фоторепортаж из филиала АО «Гражданские самолеты Сухого» (КнАФ АО «ГСС»)

  •  © ic.pics.livejournal.com

Для создания нового регионального самолета Sukhoi Superjet 100 на Дальнем Востоке России в 2005 году был сформирован Комсомольский-на-Амуре филиал АО «Гражданские самолеты Сухого» (КнАФ АО «ГСС»).

Уже в 2007 году первый опытный Sukhoi Superjet 100 был впервые представлен публике, а через год он выполнил свой первый полет. Таким образом, с момента организации производства до выпуска самолета в серию прошло всего 5 лет. На сегодня взлетели уже 162 самолёта.

Репортаж М. Лысцевой.

Группа из тридцати приглашённых журналистов, видеооператоров и фотографов была в конце мая приглашена в Комсомольск по поводу 10-летия первого полёта Суперджета. Меня пригласили как блогера. Пройдёмся по всем составляющим в составе КнАФ АО «ГСС».Одна из них технокомплекс — центр распределения комплектующих на производственные площадки филиала. Технокомплекс расположен в здании бывшего завода бытовой техники «Авест», которое подверглось капитальной реконструкции. В кадр ко мне влез Витя Гусейнов — фотокорр «Комсомольской правды», его тут будет еще много. С Витей мы в 2015 году летели из Анадыря с двумя DC-3, когда перегоняли их на МАКС.

  • SSJ LYS00002
  • SSJ LYS00002
  •  © ic.pics.livejournal.com
2Технокомплекс представляет собой огромный склад, куда поступают как российские, так и импортные комплектующие. Импортозамещение работает, но не является самоцелью.Участок входного контроля ПКИ (покупные комплектующие изделия). За белую черту ничего не должно «вылезать».
  • SSJ LYS00008
  • SSJ LYS00008
  •  © ic.pics.livejournal.com
3Основную часть журналистов (далее сокращённо журы) составляют пишущие корреспонденты.
  • SSJ LYS00011
  • SSJ LYS00011
  •  © ic.pics.livejournal.com
4Пока специалист посвящает «писателей» в тайны работы технокомплекса, фотографы и операторы бегают вокруг и делают картинки с работниками цеха.
  • SSJ LYS00012
  • SSJ LYS00012
  •  © ic.pics.livejournal.com
5Все поступающие изделия заносятся в базу, после чего распределяются по участкам. Все серьёзны и сосредоточенно работают.
  • SSJ LYS00015
  • SSJ LYS00015
  •  © ic.pics.livejournal.com
6К рассказу присоединяется директор КнАФ ГСС Дмитрий Блощинский.
  • SSJ LYS00016
  • SSJ LYS00016
  •  © ic.pics.livejournal.com
7Когда журы перемещаются в следующий цех, можно расслабиться.
  • SSJ LYS00018
  • SSJ LYS00018
  •  © ic.pics.livejournal.com
8Но про переходящую корону забывать нельзя.
  • SSJ LYS00020
  • SSJ LYS00020
  •  © ic.pics.livejournal.com
9Следующий пункт программы — группа планирования комплектации.
  • SSJ LYS00019
  • SSJ LYS00019
  •  © ic.pics.livejournal.com
10Тут для меня ничего интересного, разве что «пузцо`с»…
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  • SSJ LYS00021
  •  © ic.pics.livejournal.com
11На складе хранения комплектации происходит:Подбор по участкуОбщий подборКомплектация
  • SSJ LYS00035
  • SSJ LYS00035
  •  © ic.pics.livejournal.com
12Изделия в строгом порядке хранятся и в дальнейшем распределяются по цехам сборки фюзеляжа и окончательной сборки.
  • SSJ LYS00025
  • SSJ LYS00025
  •  © ic.pics.livejournal.com
13Отвлекать разговорами нельзя.
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  • SSJ LYS00029
  •  © ic.pics.livejournal.com
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  • SSJ LYS00022
  • SSJ LYS00022
  •  © ic.pics.livejournal.com
  • SSJ LYS00030
  • SSJ LYS00030
  •  © ic.pics.livejournal.com
  • SSJ LYS00023
  • SSJ LYS00023
  •  © ic.pics.livejournal.com
  • SSJ LYS00024
  • SSJ LYS00024
  •  © ic.pics.livejournal.com
Далее следуем на склад давальческой продукции.
  • SSJ LYS00032
  • SSJ LYS00032
  •  © ic.pics.livejournal.com
15Рассказывают про транзит и поступление комплектации давальческих ПК и хранение комплектующих.В соседнем помещении зона погрузки и отправки сменных заданий и комплектующих, отгрузка в ЦОС и ЛИС.
  • SSJ LYS00031
  • SSJ LYS00031
  •  © ic.pics.livejournal.com
16Девушки в кабинете с давальческой продукций попросили сфотографировать. Вот, пожалуйста.
  • SSJ LYS00034
  • SSJ LYS00034
  •  © ic.pics.livejournal.com
17Следуем мимо зоны погрузки и отправки сменных заданий и комплектующих и переходим в цех с более интересной картинкой.
  • SSJ LYS00037
  • SSJ LYS00037
  •  © ic.pics.livejournal.com
18 В стенах технокомплекса также осуществляется соединение частей «сердец» самолетов — двигателей.
  • SSJ LYS00042
  • SSJ LYS00042
  •  © ic.pics.livejournal.com
19Фотики и видики желают разбежаться по всему цеху, но заходить за синюю линию запрещают.
  • SSJ LYS00141
  • SSJ LYS00141
  •  © ic.pics.livejournal.com
20Турбовентиляторный двигатель SaM146 был разработан специально для этого типа самолета.
  • SSJ LYS00045
  • SSJ LYS00045
  •  © ic.pics.livejournal.com
21Обтекатели, они же гондолы для двигателей.
  • SSJ LYS00039
  • SSJ LYS00039
  •  © ic.pics.livejournal.com
22На сегодня общая полезная площадь технокомплекса составляет 4000 м2, из них более 2500 м2 выделено под складские площади.Организовано более 200 рабочих мест.
  • SSJ LYS00043
  • SSJ LYS00043
  •  © ic.pics.livejournal.com
23Витя нашёл нужный ракурс и ждёт подходящего момента, чтобы сфоткать.
  • SSJ LYS00044
  • SSJ LYS00044
  •  © ic.pics.livejournal.com
24Ракурс у него был примерно такой.
  • SSJ LYS00047
  • SSJ LYS00047
  •  © ic.pics.livejournal.com
25Уже начинаем отставать от графика и нас просят в автобус в следующий цех.
  • SSJ LYS00142
  • SSJ LYS00142
  •  © ic.pics.livejournal.com
26Склад цеха сборки фюзеляжа посмотреть не успеваем и сразу отправляемся в цех сборки фюзеляжа.
  • SSJ LYS00163
  • SSJ LYS00163
  •  © ic.pics.livejournal.com
27Здесь пять участков (ПУ), на которых проходят разные производственные процессы. Помнится, в 2015 ровно на этом же месте я фотографировала фюзеляж № 100.
  • SSJ LYS00049
  • SSJ LYS00049
  •  © ic.pics.livejournal.com
28На ПУ № 1 стыкуют друг с другом отсеки Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 и Ф5.
  • SSJ LYS00167
  • SSJ LYS00167
  •  © ic.pics.livejournal.com
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  • SSJ LYS00146
  • SSJ LYS00146
  •  © ic.pics.livejournal.com
30Обратите внимание, что цвет настроения оборудования — синий. Дальше поясню, почему так.
  • SSJ LYS00048
  • SSJ LYS00048
  •  © ic.pics.livejournal.com
  • SSJ LYS00143
  • SSJ LYS00143
  •  © ic.pics.livejournal.com
ПУ № 2. Здесь происходит: установка элементов крепления монтажей и оборудования.
  • SSJ LYS00165
  • SSJ LYS00165
  •  © ic.pics.livejournal.com
Установка кронштейнов крепления панелей и деталей каркаса пола багажно-грузового отсека.
  • SSJ LYS00055
  • SSJ LYS00055
  •  © ic.pics.livejournal.com
  • SSJ LYS00050
  • SSJ LYS00050
  •  © ic.pics.livejournal.com
35Установка деталей каркаса «обтекатель-крыло-фюзеляж».
  • SSJ LYS00051
  • SSJ LYS00051
  •  © ic.pics.livejournal.com
Кстати, средний возраст работников филиала ГСС в городе Юности составляет 35 лет.
  • SSJ LYS00053
  • SSJ LYS00053
  •  © ic.pics.livejournal.com
Оборудование на втором участке уже имеет другой цвет — зелёный.
  • SSJ LYS00166
  • SSJ LYS00166
  •  © ic.pics.livejournal.com
На третьем участке всё оранжевое. Тут наносят антикоррозионное покрытие — позади фюзеляжа стоит прозрачный бокс.
  • SSJ LYS00078
  • SSJ LYS00078
  •  © ic.pics.livejournal.com
  • SSJ LYS00164
  • SSJ LYS00164
  •  © ic.pics.livejournal.com
40Жёлтый ПУ № 4. Монтаж остекления.
  • SSJ LYS00151
  • SSJ LYS00151
  •  © ic.pics.livejournal.com
Монтаж пассажирских, сервисных дверей и дверей багажно-грузового отсека.
  • SSJ LYS00147
  • SSJ LYS00147
  •  © ic.pics.livejournal.com
Монтаж гидравлической системы.
  • SSJ LYS00075
  • SSJ LYS00075
  •  © ic.pics.livejournal.com
Монтаж ТС в фюзеляже.
  • SSJ LYS00153
  • SSJ LYS00153
  •  © ic.pics.livejournal.com
  • SSJ LYS00059
  • SSJ LYS00059
  •  © ic.pics.livejournal.com
45 В поисках сюжета.
  • SSJ LYS00060
  • SSJ LYS00060
  •  © ic.pics.livejournal.com
ПУ № 5 самый красный.
  • SSJ LYS00076
  • SSJ LYS00076
  •  © ic.pics.livejournal.com
Здесь устанавливают держатели и хомуты для крепления кабельной сети.
  • SSJ LYS00070
  • SSJ LYS00070
  •  © ic.pics.livejournal.com
Монтируют кабельную сеть в фюзеляже.Также на пятом участке монтируют звукоизоляцию и элементы систем.
  • SSJ LYS00056
  • SSJ LYS00056
  •  © ic.pics.livejournal.com
Пока мы ходим в поисках картинки, журам рассказывают внедрении философии Кайдзен на заводе. Что же это такое?
  • SSJ LYS00061
  • SSJ LYS00061
  •  © ic.pics.livejournal.com
50Философия Кайдзен — это не только совершенствование производственных процессов, но и жизни человека в целом. Можно начать со своей ежедневной работы, сделав комфортным окружающее пространство, при этом внутренний мир человека также потребует обновления, а значит совершенствование своей работы станет залогом позитивных изменений в жизни — жизни в стиле Кайдзен.В 2010-12 годах зазарить работников «эпидемией бережливого производства» не получилось, поэтому решили попробовать Кайдзен. И со старта программы (зима 2015 года) по март 2016 г. было подано 1225 предложений. Из них 1080 (почти 90%) внедрено. В настоящее время в процесс непрерывных улучшений вовлечено почти 80% инженерно-технических работников производственных участков филиала.
  • SSJ LYS00161
  • SSJ LYS00161
  •  © ic.pics.livejournal.com
Например, один из сотрудников предложил доработать тележку, в которой выдаётся сменное задание по монтажу гидравлической системы, таким образом, что после доработки сама тележка стала мобильным верстаком. Теперь с его помощью работа по проверке и разметке труб производится непосредственно под самолетом, а сами трубки хранятся в отдельных секциях.
  • SSJ LYS00063
  • SSJ LYS00063
  •  © ic.pics.livejournal.com
С первых минут даже незнакомый с технологией сборки самолетов посетитель может понять, как устроен технологический процесс, и определить текущий статус производства в цехе — система визуализации все делает предельно понятным. Пять участков — пять цветов.
  • SSJ LYS00073
  • SSJ LYS00073
  •  © ic.pics.livejournal.com
В каждом цехе на каждом производственном участке используются доски управления. На одних досках магнитами и карточками разных цветов отмечают предстоящую загрузку, план работ на завтра, обеспеченность комплектующими, наличие проблем, до конца ли распределена работа между сотрудниками.На других размещены фотографии расположенного в цехе оборудования — стремянок, лестниц — и ключи от него.
  • SSJ LYS00154
  • SSJ LYS00154
  •  © ic.pics.livejournal.com
  • SSJ LYS00159
  • SSJ LYS00159
  •  © ic.pics.livejournal.com
55Отмеченные контуры на полу сигнализируют на месте оборудование или нет, данное решение позволило исключить временные затраты на его поиск.
  • SSJ LYS00074
  • SSJ LYS00074
  •  © ic.pics.livejournal.com
Усовершенствованный трап с местом для хранения спецовок и лесенок сделан руками работников цеха.
  • SSJ LYS00062
  • SSJ LYS00062
  •  © ic.pics.livejournal.com
Среди внедренных улучшений большинство направлено на сокращение различных потерь: ожидание, перепроизводство, лишние запасы, брак, перемещение, лишняя обработка, транспортировка.Одно из самых простых внедрений — расстановка специалистов вокруг начальника цеха. Сегодня за начальника Витя.
  • SSJ LYS00069
  • SSJ LYS00069
  •  © ic.pics.livejournal.com
Как корректно монтировать и как нельзя.
  • SSJ LYS00148
  • SSJ LYS00148
  •  © ic.pics.livejournal.com
  • SSJ LYS00058
  • SSJ LYS00058
  •  © ic.pics.livejournal.com
60Разновидности болтов и альтернатива.
  • SSJ LYS00071
  • SSJ LYS00071
  •  © ic.pics.livejournal.com
По сути Кайдзен — те же самые «социалистические» соревнования по качеству работы между участками и бригадами.
  • SSJ LYS00162
  • SSJ LYS00162
  •  © ic.pics.livejournal.com
Изобретателей не поощряют денежными премиями, но самых активных и талантливых награждают, например, парковочным местом для автомобиля поближе к проходной. Через квартал — новое подведение итогов, и вот от машины до цеха идти уже не минуту, а десять, если не справился.
  • SSJ LYS00149
  • SSJ LYS00149
  •  © ic.pics.livejournal.com
Четверых самых-самых на заводе очень редко, но награждают командировкой в подмосковный Жуковский. Там на тренажере можно попробовать поднять в виртуальное небо тот самый самолет, который ты с коллегами собирал в Комсомольске-на-Амуре.
  • SSJ LYS00077
  • SSJ LYS00077
  •  © ic.pics.livejournal.com
Работники формулируют свои предложения по улучшению эффективности деятельности и здесь же в цеху, в специальном помещении «не отходя от кассы» могут выковать и воплотить идею в жизнь.
  • SSJ LYS00066
  • SSJ LYS00066
  •  © ic.pics.livejournal.com
65После того как «включился» конвейер изменений, работать оказалось гора
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https://fotografersha.livejournal.com/997075.html

Гражданские самолеты Сухого, КнАФ АО "ГСС, Sukhoi Superjet 100
  • Комментарий удален
  • oleg repin oleg repin
    08.06.1811:59:44

    Великолепный репортаж,спасибо! Какая зарплата по спецальностям?

    #1043261
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