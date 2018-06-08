В гости к Суперджетам! Фоторепортаж из филиала АО «Гражданские самолеты Сухого» (КнАФ АО «ГСС»)

Для создания нового регионального самолета Sukhoi Superjet 100 на Дальнем Востоке России в 2005 году был сформирован Комсомольский-на-Амуре филиал АО «Гражданские самолеты Сухого» (КнАФ АО «ГСС»).

Уже в 2007 году первый опытный Sukhoi Superjet 100 был впервые представлен публике, а через год он выполнил свой первый полет. Таким образом, с момента организации производства до выпуска самолета в серию прошло всего 5 лет. На сегодня взлетели уже 162 самолёта.

Репортаж М. Лысцевой.