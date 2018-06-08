В гости к Суперджетам! Фоторепортаж из филиала АО «Гражданские самолеты Сухого» (КнАФ АО «ГСС»)
Для создания нового регионального самолета Sukhoi Superjet 100 на Дальнем Востоке России в 2005 году был сформирован Комсомольский-на-Амуре филиал АО «Гражданские самолеты Сухого» (КнАФ АО «ГСС»).
Уже в 2007 году первый опытный Sukhoi Superjet 100 был впервые представлен публике, а через год он выполнил свой первый полет. Таким образом, с момента организации производства до выпуска самолета в серию прошло всего 5 лет. На сегодня взлетели уже 162 самолёта.
Репортаж М. Лысцевой.
Группа из тридцати приглашённых журналистов, видеооператоров и фотографов была в конце мая приглашена в Комсомольск по поводу 10-летия первого полёта Суперджета. Меня пригласили как блогера. Пройдёмся по всем составляющим в составе КнАФ АО «ГСС».Одна из них технокомплекс — центр распределения комплектующих на производственные площадки филиала. Технокомплекс расположен в здании бывшего завода бытовой техники «Авест», которое подверглось капитальной реконструкции. В кадр ко мне влез Витя Гусейнов — фотокорр «Комсомольской правды», его тут будет еще много. С Витей мы в 2015 году летели из Анадыря с двумя DC-3, когда перегоняли их на МАКС.2Технокомплекс представляет собой огромный склад, куда поступают как российские, так и импортные комплектующие. Импортозамещение работает, но не является самоцелью.Участок входного контроля ПКИ (покупные комплектующие изделия). За белую черту ничего не должно «вылезать».3Основную часть журналистов (далее сокращённо журы) составляют пишущие корреспонденты.4Пока специалист посвящает «писателей» в тайны работы технокомплекса, фотографы и операторы бегают вокруг и делают картинки с работниками цеха.5Все поступающие изделия заносятся в базу, после чего распределяются по участкам. Все серьёзны и сосредоточенно работают.6К рассказу присоединяется директор КнАФ ГСС Дмитрий Блощинский.7Когда журы перемещаются в следующий цех, можно расслабиться.8Но про переходящую корону забывать нельзя.9Следующий пункт программы — группа планирования комплектации.10Тут для меня ничего интересного, разве что «пузцо`с»…11На складе хранения комплектации происходит:Подбор по участкуОбщий подборКомплектация12Изделия в строгом порядке хранятся и в дальнейшем распределяются по цехам сборки фюзеляжа и окончательной сборки.13Отвлекать разговорами нельзя.14 Далее следуем на склад давальческой продукции.15Рассказывают про транзит и поступление комплектации давальческих ПК и хранение комплектующих.В соседнем помещении зона погрузки и отправки сменных заданий и комплектующих, отгрузка в ЦОС и ЛИС.16Девушки в кабинете с давальческой продукций попросили сфотографировать. Вот, пожалуйста.17Следуем мимо зоны погрузки и отправки сменных заданий и комплектующих и переходим в цех с более интересной картинкой.18 В стенах технокомплекса также осуществляется соединение частей «сердец» самолетов — двигателей.19Фотики и видики желают разбежаться по всему цеху, но заходить за синюю линию запрещают.20Турбовентиляторный двигатель SaM146 был разработан специально для этого типа самолета.21Обтекатели, они же гондолы для двигателей.22На сегодня общая полезная площадь технокомплекса составляет 4000 м2, из них более 2500 м2 выделено под складские площади.Организовано более 200 рабочих мест.23Витя нашёл нужный ракурс и ждёт подходящего момента, чтобы сфоткать.24Ракурс у него был примерно такой.25Уже начинаем отставать от графика и нас просят в автобус в следующий цех.26Склад цеха сборки фюзеляжа посмотреть не успеваем и сразу отправляемся в цех сборки фюзеляжа.27Здесь пять участков (ПУ), на которых проходят разные производственные процессы. Помнится, в 2015 ровно на этом же месте я фотографировала фюзеляж № 100.28На ПУ № 1 стыкуют друг с другом отсеки Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 и Ф5.2930Обратите внимание, что цвет настроения оборудования — синий. Дальше поясню, почему так.ПУ № 2. Здесь происходит: установка элементов крепления монтажей и оборудования.Установка кронштейнов крепления панелей и деталей каркаса пола багажно-грузового отсека.35Установка деталей каркаса «обтекатель-крыло-фюзеляж».Кстати, средний возраст работников филиала ГСС в городе Юности составляет 35 лет.Оборудование на втором участке уже имеет другой цвет — зелёный.На третьем участке всё оранжевое. Тут наносят антикоррозионное покрытие — позади фюзеляжа стоит прозрачный бокс.40Жёлтый ПУ № 4. Монтаж остекления.Монтаж пассажирских, сервисных дверей и дверей багажно-грузового отсека.Монтаж гидравлической системы.Монтаж ТС в фюзеляже.45 В поисках сюжета.ПУ № 5 самый красный.Здесь устанавливают держатели и хомуты для крепления кабельной сети.Монтируют кабельную сеть в фюзеляже.Также на пятом участке монтируют звукоизоляцию и элементы систем.Пока мы ходим в поисках картинки, журам рассказывают внедрении философии Кайдзен на заводе. Что же это такое?50Философия Кайдзен — это не только совершенствование производственных процессов, но и жизни человека в целом. Можно начать со своей ежедневной работы, сделав комфортным окружающее пространство, при этом внутренний мир человека также потребует обновления, а значит совершенствование своей работы станет залогом позитивных изменений в жизни — жизни в стиле Кайдзен.В 2010-12 годах зазарить работников «эпидемией бережливого производства» не получилось, поэтому решили попробовать Кайдзен. И со старта программы (зима 2015 года) по март 2016 г. было подано 1225 предложений. Из них 1080 (почти 90%) внедрено. В настоящее время в процесс непрерывных улучшений вовлечено почти 80% инженерно-технических работников производственных участков филиала.Например, один из сотрудников предложил доработать тележку, в которой выдаётся сменное задание по монтажу гидравлической системы, таким образом, что после доработки сама тележка стала мобильным верстаком. Теперь с его помощью работа по проверке и разметке труб производится непосредственно под самолетом, а сами трубки хранятся в отдельных секциях.С первых минут даже незнакомый с технологией сборки самолетов посетитель может понять, как устроен технологический процесс, и определить текущий статус производства в цехе — система визуализации все делает предельно понятным. Пять участков — пять цветов.В каждом цехе на каждом производственном участке используются доски управления. На одних досках магнитами и карточками разных цветов отмечают предстоящую загрузку, план работ на завтра, обеспеченность комплектующими, наличие проблем, до конца ли распределена работа между сотрудниками.На других размещены фотографии расположенного в цехе оборудования — стремянок, лестниц — и ключи от него.55Отмеченные контуры на полу сигнализируют на месте оборудование или нет, данное решение позволило исключить временные затраты на его поиск.Усовершенствованный трап с местом для хранения спецовок и лесенок сделан руками работников цеха.Среди внедренных улучшений большинство направлено на сокращение различных потерь: ожидание, перепроизводство, лишние запасы, брак, перемещение, лишняя обработка, транспортировка.Одно из самых простых внедрений — расстановка специалистов вокруг начальника цеха. Сегодня за начальника Витя.Как корректно монтировать и как нельзя.60Разновидности болтов и альтернатива.По сути Кайдзен — те же самые «социалистические» соревнования по качеству работы между участками и бригадами.Изобретателей не поощряют денежными премиями, но самых активных и талантливых награждают, например, парковочным местом для автомобиля поближе к проходной. Через квартал — новое подведение итогов, и вот от машины до цеха идти уже не минуту, а десять, если не справился.Четверых самых-самых на заводе очень редко, но награждают командировкой в подмосковный Жуковский. Там на тренажере можно попробовать поднять в виртуальное небо тот самый самолет, который ты с коллегами собирал в Комсомольске-на-Амуре.Работники формулируют свои предложения по улучшению эффективности деятельности и здесь же в цеху, в специальном помещении «не отходя от кассы» могут выковать и воплотить идею в жизнь.65После того как «включился» конвейер изменений, работать оказалось гора
- Великоросс
- 08.06.201808:19
- 1
08.06.1811:59:44