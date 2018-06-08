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Авиация

Самолёт-амфибию «Борей» впервые презентовали на публике

На крупнейшей в Европе авиационной выставке Aero в немецком Фридрихсхафене было несколько мировых новинок, представленных впервые широкой публике. Одной из таких новинок стал российский самолёт-амфибия «Борей», который выставлялся на стенде одного из первых покупателей — немецкого аэроклуба WINX Aviation. Иностранные покупатели говорили о самолёте только хорошее — нечастное явление, когда иностранцы хвалят наши самолёты. О том, чем же привлекла русская амфибия практичных немцев, которые купили сразу пять самолётов — репортаж FlightTV youtu.be/F_5p_N6vCpE?t=11m33s

  •  © flighttv.ru
  •  © flighttv.ru
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http://flighttv.ru/movie/Flight-TV-Vypusk-82.html

Самолёт-амфибия "Борей", Аэроволга, Borey, Aerovolga
  • Нет аватара seregin-s1
    08.06.1814:10:15

    Хорошее чувство юмора у создателей. Назвать «Борей» летающую лодку как подводную.

    #1043298
  • Нет аватара Kobrin
    08.06.1816:05:50

    Красивый. И восторг немцев подкупает. Успехов!

    #1043320
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