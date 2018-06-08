Самолёт-амфибию «Борей» впервые презентовали на публике

На крупнейшей в Европе авиационной выставке Aero в немецком Фридрихсхафене было несколько мировых новинок, представленных впервые широкой публике. Одной из таких новинок стал российский самолёт-амфибия «Борей», который выставлялся на стенде одного из первых покупателей — немецкого аэроклуба WINX Aviation. Иностранные покупатели говорили о самолёте только хорошее — нечастное явление, когда иностранцы хвалят наши самолёты. О том, чем же привлекла русская амфибия практичных немцев, которые купили сразу пять самолётов — репортаж FlightTV youtu.be/F_5p_N6vCpE?t=11m33s