Космический корабль «СОЮЗ МС-09» с тремя членами экипажа пристыковался к МКС

Транспортный пилотируемый корабль (ТПК) «Союз МС-09» 8 июня 2018 года успешно пристыковался к стыковочному узлу малого исследовательского модуля (МИМ1) «Рассвет» российского сегмента Международной космической станции (МКС).

Программой полёта была предусмотрена двухсуточная схема сближения корабля со станцией. Сближение выполнялось в автоматическом режиме под контролем специалистов Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС в Центре управления полётами (ЦУП) и российских членов экипажей транспортного корабля и станции. Стыковка была произведена в 16:01 мск.

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с ТПК «Союз МС-09» стартовала 6 июня 2018 года в 14:12 мск с космодрома Байконур. Корабль доставил на МКС участников длительной экспедиции МКС-56/57.

В настоящее время экипажи ТПК и МКС выполняют операции по подготовке к открытию переходных люков и переходу экипажа корабля на станцию. После открытия люков экипаж ТПК перейдет на станцию, и международный экипаж экспедиции МКС-56 начнет свою работу в полном составе: командир экспедиции Эндрю ФОЙСТЕЛ (NASA, США), бортинженеры Олег АРТЕМЬЕВ (РОСКОСМОС, Россия), Ричард АРНОЛЬД (NASA, США), и прибывшие Сергей ПРОКОПЬЕВ (РОСКОСМОС, Россия), Серина АУНЬЁН-ЧЭНСЕЛЛОР (NASA, США), Александр ГЕРСТ (ESA, Германия)

В программе экспедиции МКС-56 — научно-прикладные исследования и эксперименты, проведение регламентных работ, связанных с поддержанием работоспособности станции, и дооснащение её оборудованием, доставляемым грузовыми кораблями, выполнение работ по внекорабельной деятельности.