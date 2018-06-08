ВИДЕО: инновационные полимеры для ремонта бетона,металла, дерева

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/2wwNJuRJqAo
В Санкт-Петербурге начали внедрять инновационные полимеры для ремонта и защиты бетона, металла и дерева.
Полимерные системы демонстрируют исключительную прочность на сжатие и изгиб, а также прекрасную адгезию. Способность систем к отверждению при низких температурах, отличная химическая стойкость и безусадочные характеристики делают их очевидным выбором для специалистов эксплуатационно-технических служб.
Применяются:
— Защита оборудования и сооружений от агрессивных химических воздействий
— Устранение протечек бассейнов, резервуаров и труб, гидроизоляция подземных сооружений
— Устройство и ремонт полов в жилых и производственных помещениях с интенсивной нагрузкой
— Ремонт и защита агрегатов, подверженных абразивному воздействию (шнеки, валы, помпы и центрифуги)
— Ремонт и защита сооружений из бетона, камня и кирпича в наиболее нагруженных и проблемных зонах
— Остановка течи через каменные поверхности, включая просачивание
— Защита от атмосферных влияний, а также для наружной гидроизоляции проблемных зон с исключительными теплоотражающими свойствами
Разработчик технологии — НПП «Лабиринт».
Компания-интегратор технологии — НПО «СПБЭК».
www.spbec.ru
Дополнительные вопросы — lykova@energy.spb.ru
08.06.1823:56:08
09.06.1808:24:33