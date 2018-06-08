ВИДЕО: инновационные полимеры для ремонта бетона,металла, дерева

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В Санкт-Петербурге начали внедрять инновационные полимеры для ремонта и защиты бетона, металла и дерева.

Полимерные системы демонстрируют исключительную прочность на сжатие и изгиб, а также прекрасную адгезию. Способность систем к отверждению при низких температурах, отличная химическая стойкость и безусадочные характеристики делают их очевидным выбором для специалистов эксплуатационно-технических служб.

Применяются:

— Защита оборудования и сооружений от агрессивных химических воздействий

— Устранение протечек бассейнов, резервуаров и труб, гидроизоляция подземных сооружений

— Устройство и ремонт полов в жилых и производственных помещениях с интенсивной нагрузкой

— Ремонт и защита агрегатов, подверженных абразивному воздействию (шнеки, валы, помпы и центрифуги)

— Ремонт и защита сооружений из бетона, камня и кирпича в наиболее нагруженных и проблемных зонах

— Остановка течи через каменные поверхности, включая просачивание

— Защита от атмосферных влияний, а также для наружной гидроизоляции проблемных зон с исключительными теплоотражающими свойствами

Разработчик технологии — НПП «Лабиринт».

Компания-интегратор технологии — НПО «СПБЭК».

www.spbec.ru 8 (812) 331-96-20 доб. 211

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