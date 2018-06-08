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Спортивные объекты

ФОК с плавательным бассейном открыт в Белгородской области

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В поселке Красная Яруга состоялось открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Лазурный». ФОК имеет два плавательных бассейна: взрослый и детский. Здесь также оборудованы сауны, раздевалки и душевые, зал сухого плавания. Общая площадь — 3000 кв м. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья установлен лифтовой холл и пандус. Объект построен по программе «Газпром — детям». Это восьмой ФОК, введенный на Белгородчине за 2017-2018 годы в рамках партнерского взаимодействия региона и топливно-энергетического холдинга.

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https://www.belregion.ru/press/news/index.php?ID=24869

Белгородская область, спортивные объекты
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