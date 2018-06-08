Детский сад на 340 мест открыт в Татарстане

В Казани состоялось открытие детского сада № 159, расположенного в ЖК «Весна» и рассчитаного на 340 мест. Это второе дошкольное учреждение открытое в Советском районе на текущей неделе. В детском саду будет создано 17 групп.

В 3-этажном здании, общей площадью 6447,5 кв.м., имеются музыкальный и физкультурный залы, кабинет для творческих занятий, сенсорная комната, полилингвальный кабинет (где дети будут изучать татарский, русский и английский языки), методический кабинет и медицинский блок, пищеблок и прачечная. Территория детсада огорожена и закрыта от входа посторонних. Во дворе организованы игровые зоны для детей разных возрастов.

Работа с детьми будет вестись в нескольких направлениях, в том числе через приобщение к театральному искусству и фольклорному творчеству. Особое внимание будет уделено физическому развитию детей — планируется организация работы секций аэробики, гимнастики и фитболла. Важное место в программе дошкольного учреждения отведено познавательному развитию детей в процессе экологического воспитания.

Напомним, вчера, 7 июня, также в Советском районе Казани, в ЖК «Арт-Сити» открылся сад № 135 комбинированного вида «Калейдоскоп». Готовится к открытию детсад в ЖК «Станция «Спортивная» на 220 мест.