Новые мощности запущены на кролиководческой ферме в Смоленской области

В деревне Сергевское компания ООО «КРОЛЪ и К» открыла четвёртую очередь производства. До последнего времени ферма распологал 15 000 кроликоматок, а в целом ежегодно на переработку предприятие отпрвляло 750 тысяч кроликов. Благодаря запуску 4-ой очереди уже в мае удалось увеличить производство до 19 000 кроликоматок, по продукции — это порядка 80 тонн мяса кроликов в месяц. На сегодняшний день на предприятии работают около 120 человек. Четвёртая очередь дала работу 12 сотрудникам. В основном это жители Гагарина, которых привозят на работу на служебном автобусе.

На открытии четвертой очереди производства компания не планирует останавливаться. В этом году планируется создать ангар репродуктор-мультипликатор. После реализации этого проекта увеличится производство маточного поголовья до 25 000 штук в год, также предприятие сможет выставлять на продажу около 10 000 родительского поголовья и обеспечивать несколько кролиководческих хозяйств генетическим материалом.