Детский сад на 150 мест с бассейном открыт в Брянской области

В Стародубе состоялось открытие детского сада «Солнышко» на 150 мест, 30 из которых будут выделены под ясельную группу. Детский сад создаст новые возможности в образовательном процессе: ребята смогут заниматься в комфортном, отвечающем всем современным требованиям музыкальном зале, готовиться к сдаче норм ГТО в прекрасно оборудованном спортивном зале, укреплять здоровье и учиться плавать в бассейне. Кроме того, в детском саду будет функционировать компьютерный класс, кабинет логопеда, медицинский блок, пищеблок полного цикла. На территории оборудованы игровые площадки с теневыми навесами и специальным напольным покрытием.

Строительство было начато еще в 2012 году. Затем стройка была остановлена. В прошлом году приняли решение, чтобы здание было завершено в кратчайшие сроки. На эти цели в 2017-2018 году было выделено и освоено 68,4 млн рублей из областного и 3,7 млн рублей из местного бюджетов.