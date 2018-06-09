«Электрокабель» модернизировал оборудование для производства безгалогенных кабелей

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На Кольчугинском заводе «Электрокабель», входящем в кабельный холдинг УГМК, завершилась модернизация оборудования для производства безгалогенных кабелей.

Модернизация линий на кольчугинском заводе «позволит увеличить выпуск пожаробезопасных кабелей в полтора раза. Это почти 4 с половиной тысячи километров в год. В перспективе — дальнейшее увеличение мощностей и рост объемов производства.