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«Электрокабель» модернизировал оборудование для производства безгалогенных кабелей

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/1ZpGAf1izhk

На Кольчугинском заводе «Электрокабель», входящем в кабельный холдинг УГМК, завершилась модернизация оборудования для производства безгалогенных кабелей.

Модернизация линий на кольчугинском заводе «позволит увеличить выпуск пожаробезопасных кабелей в полтора раза. Это почти 4 с половиной тысячи километров в год. В перспективе — дальнейшее увеличение мощностей и рост объемов производства.

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http://vladtv.ru/economy/93953/

УГМК, Кольчугинский завод Электрокабель
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