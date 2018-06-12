В Нижнем Новгороде открыта станция метро «Стрелка»





© Фото из открытых источников

Сегодня в Нижнем Новгороде открылась станция метро «Стрелка», которая стала 15-й станцией Нижегородского метрополитена. Двухпролётная станция мелкого заложения построена рядом с новым футбольным стадионом и торговым центром «Седьмое Небо». Новая станция обеспечила надёжную транспортную связь района Мещёрское озеро с центральной и южной частями города.

Кроме того, открытие «Стрелки» позволило разделить движение поездов на Сормовско-Мещёрской и Автозаводской линиях и сократить интервалы движения поездов, что сделает Нижегородский метрополитен ещё более удобным для пассажиров и повысит его провозную способность.

Станция «Стрелка» была открыта через 5 лет и 7 месяцев после открытия станции «Горьковская». В настоящий момент Нижегородский метрополитен занимает в России 3-е место по количеству станций и протяжённости линий (после Москвы и Санкт-Петербурга), в ближайшей перспективе планируется строительство ещё одной или двух станций.





© Фото из открытых источников



© Фото из открытых источников

Сегодня была официальная церемония, для пассажиров станция начнёт работать утром 13 июня.