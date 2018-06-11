КАЗ представил установку для завинчивания свай УЗС-85 «Клинцы» на вездеходном шасси КАМАЗ-63501

Клинцовский автокрановый завод представляет инновационный продукт — уникальную установку для завинчивания свай УЗС-85 «Клинцы» на вездеходном шасси КАМАЗ-63501 (8×8).

Установка сочетает в себе, помимо оборудования для погружения и извлечения винтовых свай, подъемный кран, автогидроподъемник, оборудование для бурения скважин, электрогенератор, а также выходы для подключения гидроинструмента.

По ряду параметров кран уникален и не имеет аналогов на российском рынке. Одним из таких свойств является способность перевозить по рабочей площадке 3-тонный груз на крюке. Кроме того, грузовысотные характеристики УЗС-85 на средних вылетах соответствуют показателям 40-тонных автокранов, а на дальних — 50-тонных.

Основой данной установки является автомобильный кран с повышенными грузовысотными характеристиками. Кран, оснащен усиленной 3-секционной телескопической стрелой овоидного профиля. Его максимальная грузоподъемность 32 т на вылете 4 м.

В режиме завинчивания свай можно погружать сваи в грунты I-IV категории, в том числе, в условиях вечной мерзлоты. Максимальный диаметр винтовых свай — 273 мм, глубина погружения — до 11 м.

Сфера применения УЗС-85 в качестве установки для завинчивания свай достаточно широка — строительство мостов, пирсов, пристаней, установка мачт различного назначения, возведение опор для трубопроводов, устройство фундаментов

В режиме бурения грунтов установка УЗС-85 также рассчитана на работу с грунтами I-IV категории. Она обеспечивает глубину бурения до 4 м и максимальный диаметр бурения 1 м.

В режиме завинчивания/вывинчивания свай и бурения работы могут выполняться как в непосредственной близости от машины, так и на расстоянии до 20 м от нее, в рабочей зоне 360°.

Входящая в комплект рабочая платформа (люлька) позволяет использовать машину как автогидроподъемник. Высота подъема достигает 12 м, а грузоподъемность рабочей платформы — 250 кг.

Все сменное рабочее оборудование, которым комплектуется УЗС-85, монтируется без привлечения дополнительных грузоподъемных средств.

Наличие в базовой комплектации электрогенератора мощностью 10 кВт и напряжением 220/380 В с гидроприводом от двигателя базового шасси позволяет одновременно подключать 3 единицы электрооборудования. Кроме того, в гидросистеме установки имеется 6 точек для подключения гидроинструмента.

Изначально установка УЗС-85 была разработана в интересах военных, однако, учитывая ее широкий функционал, уникальные технические характеристики, непревзойденную проходимость, широкую унификацию с автокранами «Клинцы» и «Галичанин», а также отличную ремонтопригодность, такая машина найдет применение и в народном хозяйстве.

Незаменима роль УЗС-85 в ходе ликвидации последствий стихийных бедствий. УЗС-85 может оперативно наладить мостовые переправы различной грузоподъемности: погрузить винтовые сваи, уложить на мостовой пролет стандартные 12-метровые швеллеры или двутавры, выполнить сварочные работы, сделать настил и т. д.

Впервые новинка представлена в рамках международной выставки Bauma CTT Russia 2018.