В Московской области открыт участок на Дмитровском шоссе после реконструкции

Участок Дмитровского шоссе с 44-го по 47-й километр открыли после реконструкции. Проезжую часть расширили и убрали светофоры. Теперь вместо километровых заторов — новая безопасная дорога со скоростью 120 километров в час.

Чтобы не тормозить поток, для пешеходов построили мосты с лифтами, также установили освещение и более 3-х километров шумозащитных экранов. Работы на объекте вел генеральный подрядчик, компания «Центродорстрой».

Окончание общей реконструкции от 0 до 29 км запланировано на конец 2019 года.

Протяженность участка составила 3 километра. Стоимость работ по рконструкции всего участка составила 3 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета.

К работам компания «Центродорстрой» приступила в 2014 году. Строительство велось с применением самых современных материалов и технологий.