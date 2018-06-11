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Дорожное строительство

В Московской области открыт участок на Дмитровском шоссе после реконструкции

  •  © 360tv.ru

Участок Дмитровского шоссе с 44-го по 47-й километр открыли после реконструкции. Проезжую часть расширили и убрали светофоры. Теперь вместо километровых заторов — новая безопасная дорога со скоростью 120 километров в час.

Чтобы не тормозить поток, для пешеходов построили мосты с лифтами, также установили освещение и более 3-х километров шумозащитных экранов. Работы на объекте вел генеральный подрядчик, компания «Центродорстрой».

Окончание общей реконструкции от 0 до 29 км запланировано на конец 2019 года.

Протяженность участка составила 3 километра. Стоимость работ по рконструкции всего участка составила 3 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета.

К работам компания «Центродорстрой» приступила в 2014 году. Строительство велось с применением самых современных материалов и технологий.

  •  © 360tv.ru
  •  © 360tv.ru
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https://360tv.ru/news/transport/schastlivaja-razvjazka-uchastok-na-dmitrovskom-shosse-otkryli-posle-rekonstruktsii/

Московская область, Дмитровское шоссе
  • Великоросс Великоросс
    11.06.1804:50:33

    Шесть полос и эстакада: еще один участок Дмитровского шоссе избавится от пробок.

    ©Видео с youtube.com

    Участок на Дмитровском шоссе открыли после реконструкции

    ©Видео с youtube.com

    Отредактировано: Великоросс~04:52 11.06.18
    #1043954
  • Нет аватара Иван Кутузов
    11.06.1808:41:18

    Что же пешеходный мост не закрыли от ветра и осадков? Экономят на всем?

    #1043976
    • Комментарий удален
  • Нет аватара Dance
    11.06.1810:13:12

    На яндекс-картах появился участок трассы м11 в обход Клина и Солнечногорска. Значит скоро откроют!

    #1043994
  • Oleg Gritseko Oleg Gritseko
    11.06.1811:28:25

    Опять все для Москвы. Когда дороги появятся в деревне Гавриловка Оренбургской области?

    #1044008
    • Andzej O'KamRupi
      11.06.1812:37:42

      О кастрюли активизировались! Видать транш из госдепа получили. По 30 гривен на свиное рыло.

      #1044011
    • Human RS Human RS
      11.06.1813:11:48

      Когда вы добьетесь этого у своего местного руководства.

      #1044014
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