В Московской области открыт участок на Дмитровском шоссе после реконструкции
Участок Дмитровского шоссе с 44-го по 47-й километр открыли после реконструкции. Проезжую часть расширили и убрали светофоры. Теперь вместо километровых заторов — новая безопасная дорога со скоростью 120 километров в час.
Чтобы не тормозить поток, для пешеходов построили мосты с лифтами, также установили освещение и более 3-х километров шумозащитных экранов. Работы на объекте вел генеральный подрядчик, компания «Центродорстрой».
Окончание общей реконструкции от 0 до 29 км запланировано на конец 2019 года.
Протяженность участка составила 3 километра. Стоимость работ по рконструкции всего участка составила 3 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета.
К работам компания «Центродорстрой» приступила в 2014 году. Строительство велось с применением самых современных материалов и технологий.
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