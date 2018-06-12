Детский сад на 240 мест с бассейном открыт в Саранске

В ЖК «Юбилейный» города Саранска открылся детский сад на 240 мест. В дошкольном учреждении 12 групп, из которых 10 — общеразвивающие группы, в том числе 2 ясельные, 1 группа на 8 детей с проблемами опорно-двигательного аппарата, 1 группа на 12 детей с нарушениями речи. В педагогическом коллективе предусмотрены психолог, логопед.

Для детей с ограниченными возможностями есть специально оснащённая комната: современное оборудование позволит развивать, восстанавливать малышей. Все дети к выпуску из садика будут уметь плавать, ведь с первых дней здесь они будут заниматься в бассейне. А вместо медицинского кабинета — мини-поликлиника.

Стоимость объекта — 212,8 млнл рублей.

Предусмотрены и физиотерапевтические процедуры — в саду установили инфракрасную сауну. У ребенка, находящегося в ней, улучшается кровообращение, усиливается обмен веществ и в целом укрепляется организм. Садик предоставляет возможность дополнительного образования: есть кабинет изобразительного искусства и компьютерный класс.