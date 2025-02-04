Производственная линия по выпуску творога «Простоквашино» запущена на Саранском молочном комбинате

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На молочном комбинате «Саранский» завершился инвестиционный проект модернизации производственных мощностей, результатом которого стал запуск новой линии по выпуску рассыпчатого творога «Простоквашино».

Пусконаладочные работы новой линии начались в ноябре прошлого года, а уже в декабре молочный комбинат произвел первую пробную партию рассыпчатого творога «Простоквашино» в пакетах объемом 320 грамм и жирностью 5%. В перспективе наладить выпуск 9% творога, а также фасовать продукцию в 480 граммовые пакеты — так называемый формат для всей семьи. Промышленный выпуск рассыпчатого творога в Саранске начался в середине января. После выхода на проектную мощность в сутки предприятие планирует выпускать до 10,5 тонн готового продукта.

Саранский молочный комбинат был основан в 1976 году. Комбинат производит продукцию под брендами «Простоквашино», «Село Луговое», «Волжские Зори». В 2024 году объем производства готовой продукции молочного комбината вырос на 8,2% и составил 24 млн тонн продукции.

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