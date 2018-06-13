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Агропром и пищевая промышленность

Новая российская сеялка из Омска — альтернатива американским аналогам

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Разработанный и запущенный в производство на государственном предприятии «Омский экспериментальный завод» модульный посевной комплекс SOWER 3,6М вызвал интерес специалистов в сфере АПК. Это первая в России сеялка, способная заместить комплексы из США и Аргентины, которым до этого не было альтернативы на нашем рынке.

По данным завода, SOWER 3,6М — это универсальная зерновая сеялка, предназначенная для посева не только зерновых, зернобобовых, но и мелкосеменных культур и трав. Рабочий орган комплекса — двухдисковый сошник с опорным прихватывающим колесом атмосферного давления. Каждый сошничок сеялки имеет индивидуальное колесико, что позволяет регулировать глубину заделки семян с точностью до сантиметра: зерно вне зависимости от неровностей поля высевается на одну необходимую глубину. Еще одна инновация в этой модели сеялки — бесступенчатый вариатор, который с легкостью регулирует норму высева от 2-х до 200 кг/га. Аграриям также пришлось по душе еще одно конструктивное решение, примененное в омском SOWER 3,6М, — современная схема бокового прицепного устройства, которая позволяет удобную транспортировку агрегата из двух и более сеялок на сцепке.

Когда-то в Омске в годы СССР выпускали сеялки СЗП, у которых была маленькая емкость. В новом посевном комплексе такого недостатка нет: здесь заложен большой объем для семян, а значит, техника будет работать с минимумом простоев и дополнительных временных затрат. Цена SOWER 3,6 М вполне доступная и выгодная в сравнении с зарубежными аналогами — 930-980 тысяч рублей.

Добавим, что «Омский экспериментальный завод» является государственным агромашиностроительным предприятием. Завод разрабатывает и выпускает качественную современную сельхозтехнику, приобретение которой сейчас поддерживается по программам субсидирования агросферы.

На фото: работа нового российского посевного комплекса SOWER 3,6М вместе с культиватором Степняк КС-7.4. Май 2018 года, Новосибирская область.

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культиватор Степняк КС-7.
  • юрич юрич
    13.06.1806:55:55

    Поле перед посадкой не было вспахано. Ни в прошлом году, ни в этом.

    Вот так сажать без вспашки, дискования и бороновки это нормально? Кто спецы, просветите. Или это на самом деле такая крутая сеялка, что в целину может зерно укладывать?

    #1044302
    • Нет аватара brat_po_razumu
      13.06.1807:12:42

      Зачем производят вспашку земли?

      Осеннюю или зяблевую вспашку осуществляют под зиму в целях обогащения почвы кислородом, в целях промерзания и гибели сорняков и вредителей, а также для уничтожения нор грызунов. Помимо этого, разрыхленная почва намного лучше способна пропускать влагу, что увеличивает ее плодородность. Для дополнительного улучшения качества земли во время проведения вспашки вносят удобрения.В весеннее-летний сезон осуществляется вспашка фрезой в целях придания почве рыхлости перед посадкой. Величина глубины вспашки обычно определяется в зависимости от вида сельскохозяйственных культур, планируемых к посадке. Так, под корнеплоды следует пахать поглубже, а при посадке злаковых — наоборот.Правильно проведенная вспашка способствует не только рыхлению почвы, но и предотвращению развития процессов эрозии, засаливания.

      Виды обработки почвы

      Основная обработка земли подразумевает разные виды вспашки (отвальным, безотвальным методом, плоскорезами), а также культивацию и боронование.

      Отвальный метод способствует рыхлению с одновременным внесением удобрений. При этом применяются разные плуги, отличающиеся по форме отвала. Безотвальный способ заключается во вспашке почвы, при которой не происходит оборачивание пласта земли. Глубина обработки составляет 30 см и более. Подобную глубокую вспашку рекомендовано осуществлять каждые 3-4 года, в особенности при засушливом климате, во избежание потерь влаги.

      В целях внесения органических удобрений проводят обработку почвы дисковыми лущильниками для уничтожения сорняков и рыхления наружного слоя, что значительно увеличивает урожайность.

      Культурная вспашка, которая производится плугом с предплужниками, обладает рядом преимуществ.

      Появляется возможность осуществление отдельной обработки верхнего и нижнего слоя, что способствует лучшему уничтожению семян и корней сорняков.

      Нет, для заделки семян в землю и получения урожая ПЛУГ/БОРОНА — не есть обязательны.

      #1044305
    • Serg My Star Serg My Star
      13.06.1809:46:05

      Ну америкосы то не умеют надежные ракетные двигатели строить? Вот и у нас не умели, сеялки строить, вернее не надо было, спасибо санкциям. А теперь у нас и сеялки и веялки с вертикальным взлетом. И все свое.

      Отредактировано: Serg My Star~09:46 13.06.18
      #1044323
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