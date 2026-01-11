В ноябре 2025 года ростовским производителем почвообрабатывающей техники ООО «Компания САРМАТ» (бывшее ЗАО «Красный Аксай») был представлен лущильный дисковый агрегат ЛАД-6С «САРМАТ» с шириной захвата 6 метров и глубиной обработки почвы от 3до 7 см на скорости 10-15 км/ч, агрегатируемый с тракторами 180-25 л.с., предназначенный для выравнивания почвы, измельчения растительных остатков грубостебельных культур после уборки, заделки пожнивных остатков и эффективного перемешивания их с почвой, создания слоя мульчи с сохранением почвенной влаги, борьбы с сорняками и порослью кустарников и деревьев, создания качественного семенного ложа перед посевом, обработки залежных земель, заделки удобрений и сидератов.

Грязинский культиваторный завод расположенный в Липецкой области и специализирующийся на выпуске почвообрабатывающей техники в ноябре 2025 года выпустил опытную промышленную партию дисковых двухрядных прицепных борон БДД-6X2M, с рабочей шириной захвата 6 метров и глубиной обработки 12 см, в новом брендинге Gronn, которые предназначены для традиционной и минимальной основной и предпосевной обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры, освежения лугов и лущения стерни.

Модель БДД-6X2M агрегатируется с тракторами тягового класса 5.

В ноябре 2025 года ростовский разработчик и производитель специализированной техники компания ООО «Комбайновый завод „Ростсельмаш“» представил посевной комплекс SH-1020 AT-11 с рабочей шириной захвата 10,2 метров и производительностью до 10,2 га/ч., способный производить посев на скорости 10 км/ч и подрезать сорную растительность на 100%.

Глубина заделки семян у данной модели, агрегатируемой с тракторами Ростсельмаш 2375 и Ростсельмаш 2400, составляет 30-80 мм, а норма высева — от 10 до 350 кг/га.

Казанская компания компания ООО «ИННОСТА» совместно с Казанским ГАУ летом 2025 года представили новую модель прицепного полурядного комбайна для механизированной уборки ягод «КУРАНТ 1» с искусственным интеллектом, которая агрегатируется с тракторами мощностью не менее 30 л.с, предназначенную для механической уборки ягод черной, красной и желтой смородины, крыжовника, аронии, малины и шиповника и способную заменить около 200 сборщиков ягод, что способствует снижению потерь ягод при сборе на 30 процентов, а также снижению себестоимости себестоимости производства на 25-35%.

— Основную роль в сборе ягод играет гидравлическая система встряхивания, которую нам удалось сделать более плавной и точной, чем у аналогов . Одна из главных составных частей системы — плодосъемный элемент. Это кольцо, от которого отходят лучи, по форме напоминает звезду. Для него мы подобрали пластик, который лучше всего подходит для сортов ягод, популярных в Поволжье. Там планируется начать использовать комбайн в первую очередь , — пояснил старший преподаватель кафедры эксплуатации и ремонта машин Казанского ГАУ Раис Сабиров.

В августе 2025 года Федеральное государственное унитарное предприятие «Омский экспериментальный завод» (ФГУП «ОЭЗ») представила новую модель селекционной сеялки СПР-2 предназначенную для точного посева семян различных культур, включая зерновые, бобовые, масличные и кормовые.

Российский производитель оборудования для сельского хозяйства, животноводства и коммунальных служб АО «ПК „Ярославич“» создал универсальный агрегат для минимально-вертикальной обработки почвы, который может использоваться, как самостоятельная техника, так и дополнительная опция для тяжелой дисковой бороны БДТ «ВЕПРЬ».

Шлейф-каток ДА-5 с шириной захвата 5 метров предназначен для работы в сцепке с тяжелой дисковой бороной БДТ «Вепрь» с 5-метровым захватом, а также имеется возможность применения шлейф-катка как самостоятельного почвообрабатывающего орудия с глубиной обработки от 5 до 15 см.