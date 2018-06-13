«Якутцемент» запустил третью технологическую линию по производству цемента

АО «Якутцемент» запустило третью технологическую линию по выпуску цемента.

Строительство линии реализовано в рамках инвестиционного проекта «Расширение и реконструкция цементного производства до мощности 500 тысяч тонн клинкера в год». С вводом дополнительных мощностей предприятие сможет полностью покрыть потребности республики в цементе.

Строительство третьей технологической линии завода началось в июне 2014 года. Более 3,5 млрд рублей инвестировал в якутское предприятие акционер завода Востокцемент. Всего за четыре года на базе Якутцемента было построено семь объектов. Для новой линии потребовалось более 7 тысяч тонн оборудования, использовано свыше 18 тысяч кубических метров железобетона. Она включает в себя печное отделение с обжиговой печью длиной 127 метров и цех помола цемента, способные производить 22,5 тонны клинкера и 100 тонн цемента в час. На заводе открыто 80 новых рабочих мест. Таким образом, Якутцемент сможет полностью обеспечить потребности республики и все важные стройки промышленных объектов в Якутии.