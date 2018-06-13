Добавить статью
Новые заводы и цеха

«Якутцемент» запустил третью технологическую линию по производству цемента

  •  © www.sakha.gov.ru

АО «Якутцемент» запустило третью технологическую линию по выпуску цемента.

Строительство линии реализовано в рамках инвестиционного проекта «Расширение и реконструкция цементного производства до мощности 500 тысяч тонн клинкера в год». С вводом дополнительных мощностей предприятие сможет полностью покрыть потребности республики в цементе.

Строительство третьей технологической линии завода началось в июне 2014 года. Более 3,5 млрд рублей инвестировал в якутское предприятие акционер завода Востокцемент. Всего за четыре года на базе Якутцемента было построено семь объектов. Для новой линии потребовалось более 7 тысяч тонн оборудования, использовано свыше 18 тысяч кубических метров железобетона. Она включает в себя печное отделение с обжиговой печью длиной 127 метров и цех помола цемента, способные производить 22,5 тонны клинкера и 100 тонн цемента в час. На заводе открыто 80 новых рабочих мест. Таким образом, Якутцемент сможет полностью обеспечить потребности республики и все важные стройки промышленных объектов в Якутии.

  •  © ysia.ru
  •  © ysia.ru
  •  © ysia.ru

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2915452

Якутия, Якутцемент
  • Великоросс Великоросс
    13.06.1808:50:55

    •  © ysia.ru

    •  © sakha.gov.ru

    •  © primamedia.gcdn.co

    •  © ysia.ru

    Отредактировано: Великоросс~08:51 13.06.18
    #1044316
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,