Я продолжаю серию статей, рассказывающих о важнейших для города проектах, в рамках подготовки Ростова к проведению Чемпионата Мира по футболу 2018. Сегодня я расскажу вам об одной из важнейших строек — реконструкции южного подьезда к Ростову-на-Дону.





© Фото из открытых источников

Начну издалека. Все началось в 2007 году, когда при очередной проверке Ворошиловского моста — важнейшего моста города, связывающего центр с левым берегом и городами спутниками Батайском и Азовом, были обнаружены трещины. Подробно об этом я уже рассказывал в этой статье. Стало очевидно, что Ворошиловскому мосту нужен мост-дублер. Из долгого ящика достали проект моста в створе проспекта Сиверса, и ударными темпами, всего за три года, возвели новый мост, который назвали Темерницким. О нем я так же рассказывал .

Но к сожалению из долгого ящика тогда достали только первый этап, а второй этап, предполагающий строительство нормальных съездов в сторону Батайска, так в этом долгом ящике и оставили. Еще на 8 лет.

И как итог мост встал в пробках. Широченный, с размахом построенный мост, с удобными и продуманными развязками со стороны Ростова, упирался в узкое бутылочное горлышко при съезде на трассу А-135. Сколько нехороших слов со стороны водителей было произнесено в адрес строителей и чиновников — сделавших такое — страшно представить, сам каюсь, грешен.

И вот сбылось. Потребовалось провести целый Чемпионат Мира, что бы проект строительства Темерницкого моста наконец довели до логического конца.

Взгляните на фото. Раньше поток транспорта с моста уходил направо (от нас), вилял под мостом и упирался в обычный т-образный перекресток со светофором на выезде на трассу А-135.





© Фото из открытых источников

А теперь вот так





© Фото из открытых источников

Транспортный поток уходит по новому съезду прямо на 8 полосную трассу.

Для автомобилей со стороны Батайска так же построен шикарный зааезд.





© Фото из открытых источников

Но и это еще не все, на въезде в город был старенький 4-х полосный пойменный мост, построенный по технологии, при которой деформационные стыки расположены через каждые метров 10. Езда по такому мосту напоминает езду на поезде — тыдыц-тыдыц. Мост полностью разобрали и построили новый шести полосный.





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников

На вермя строительства этого моста была построена временная дорога. Когда я по ней ездил, все время думал: «ну почему у нас обычные дороги не строят так как построили эту временную». Это была шикарная ровная и достаточно широкая дорога, поэтому во время строительства пойменного моста никаких особенных проблем не возникло.

Но и это еще не все! Была построена разворотная эстакада, проходящая над проезжей частью основного хода дороги — и теперь желающие с Темерницкого моста попасть через Ворошиловский в центр города могут сделать это без проблем, раньше для разворота приходилось ехать чуть ли не до Батайска.





© Фото из открытых источников

При этом выполнено все на высшем уровне, я конечно не специалист, но тут есть и ливневки, и светодиодное освещение всех участков (причем на столбе почему-то два фонаря), а качество асфальта отменное, полотно ровное без малейших волн.





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников

И это только первый этап. На втором этапе должны разобрать второй пойменный мост, и построить новый 8-и полосный, построят вторую разворотную эстакаду в сторону Батайска, и расширят всю дорогу до 8 полос. Надеюсь завершения второго этапа нам не придется ждать 8 лет :)