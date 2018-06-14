Изготовлены два токарно-карусельных станка 1516Ф1 и 1525Ф1
ООО Первая станкостроительная компания, изготовила два токарно-карусельных станка модели 1516Ф1 с максимальным диаметром обработки до 1600 мм и модели 1525Ф1 с максимальным диаметром обработки до 2500мм.
Заказчик станков: ООО «СИБЭЛЕКТРОПРИВОД» г. Новосибирск, это крупнейший в Урало-Сибирском регионе производитель тяговых электрических машин средней мощности.
Управление станком отвечает комплектная мехатронная система, разработанная специалистами компании. Традиционные (механические) кинематические цепи полностью заменены мехатронными устройствами: на каждой оси подач установлен сервопривод, планетарный редуктор, индуктивная линейная измерительная система.
Все устройства связаны и управляются по общей шине EtherCact, промышленным контроллером, при помощи HMI интерфейса можно осуществлять комплексное управление и мониторинг параметров работы станка.
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- Евгений Яшкин
- 14.06.201805:27
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14.06.1807:02:03