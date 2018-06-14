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Производство

Изготовлены два токарно-карусельных станка 1516Ф1 и 1525Ф1

ООО Первая станкостроительная компания, изготовила два токарно-карусельных станка модели 1516Ф1 с максимальным диаметром обработки до 1600 мм и модели 1525Ф1 с максимальным диаметром обработки до 2500мм.

Заказчик станков: ООО «СИБЭЛЕКТРОПРИВОД» г. Новосибирск, это крупнейший в Урало-Сибирском регионе производитель тяговых электрических машин средней мощности.

  • токарно-карусельный станок 1525Ф1
  • токарно-карусельный станок 1525Ф1
  •  © Фото из открытых источников

  • Токарно-карусельный станок 1516Ф1
  • Токарно-карусельный станок 1516Ф1
  •  © Фото из открытых источников

Управление станком отвечает комплектная мехатронная система, разработанная специалистами компании. Традиционные (механические) кинематические цепи полностью заменены мехатронными устройствами: на каждой оси подач установлен сервопривод, планетарный редуктор, индуктивная линейная измерительная система.

Все устройства связаны и управляются по общей шине EtherCact, промышленным контроллером, при помощи HMI интерфейса можно осуществлять комплексное управление и мониторинг параметров работы станка.

  • управление станком 1525ф1 и 1516ф1
  • управление станком 1525ф1 и 1516ф1
  •  © Фото из открытых источников

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первая станкостроительная компания, станкостроение, станки, токарно-карусельный станок
  • михаил зубков михаил зубков
    14.06.1807:02:03

    Замечательное достижение. Раньше мы достигали каких размерений на отечественном оборудовании?

    #1044567
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