В 2025 году завод приступил к производству специального фрезерного станка, предназначенного для обработки опорных поверхностей буксовых проемов рам боковых вагонных тележек грузовых вагонов. Это собственная разработка завода.

«Наш новый станок полностью российский, — рассказал генеральный директор АО „ФРЕСТ“ Иван Максимов. — Производство осуществляем в партнерстве с отечественными компаниями, в том числе ульяновскими предприятиями. Поставляем на вагоноремонтные и другие заводы по всей России. В этом году нашими специалистами разработан дополнительный узел для обточки тормозных дисков, что позволяет расширить номенклатуру заказчиков».

Завод «ФРЕСТ» работает с 1992 года и является правопреемником Специального хозрасчетного конструкторско-технологического бюро № 4 СКТБ-4, созданного в 1949 году. Сегодня завод предлагает инновационные решения в металлообработке, позволяющие ускорить техническое перевооружение промышленных предприятий, сократить и оптимизировать их станочный парк. «ФРЕСТ» изготавливает станки с ЧПУ для вагоноремонтных и вагоностроительных предприятий, разрабатывает специальные и универсальные станки, программные и аппаратные средства управления, занимается капитальным ремонтом и модернизацией колесотокарных станков, оказывает сервисные услуги по техническому обслуживанию станков, проводит пусконаладочные работы. Сейчас на предприятии трудятся около 80 человек.

https://ul.aif....o-novyh-stankov