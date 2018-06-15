Компания ТВЭЛ поставила ядерное топливо для исследовательского реактора в Узбекистане



Реактор ВВР-СМ

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Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» осуществила отгрузку ядерного топлива для исследовательского реактора ВВР-СМ, который эксплуатируется на площадке института ядерной физики (ИЯФ) академии наук Республики Узбекистан.

Заказчику было отправлено 56 шеститрубных тепловыделяющих сборок ИРТ-4М производства Новосибирского завода химконцентратов (ПАО «НЗХК», фабрикационное предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»).

Соглашение о поставках ядерного топлива для реактора ВВР-СМ было подписано в ноябре 2017 года между АО «ТВЭЛ» и ИЯФ.

Реактор ВВР-СМ используется для проведения исследований в областях ядерной физики, радиационного материаловедения, активационного анализа, облучения минералов, а также в производстве радиоизотопов для медицинских и промышленных целей.

Установка стабильно обеспечивалась ядерным топливом российского производства до 2015 года.

После короткой паузы, связанной с реорганизацией академии наук Республики Узбекистан и определением дальнейших перспектив эксплуатации реактора, в 2017 году узбекская сторона и АО «ТВЭЛ» возобновили сотрудничество в области поставок тепловыделяющих сборок.