На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 завершилась загрузка ИТВС

На Нововоронежской АЭС-2 (генеральный проектировщик — АО «Атомэнергопроект», генеральный подрядчик — инжиниринговый дивизион госкорпорации Росатом «АСЭ») завершена загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок (ИТВС) в реактор второго энергоблока.

Всего было загружено 163 имитатора тепловыделяющих сборок (ИТВС), эта операция была выполнена за шесть суток.

Имитатор тепловыделяющей сборки по весу и габаритам является точной копией ТВС, содержащей ядерное топливо. Он предназначен для того, чтобы в ходе гидравлических испытаний, холодно-горячей обкатки полностью сымитировать процессы, происходящие в реакторе при наличии в нём топлива.

Это позволяет получить информацию по техническим характеристикам узлов и оборудования реакторной установки.

Загрузка имитаторов происходила в несколько этапов. Вначале их, как и топливо, помещали в специальный чехол, вмещающий 27 ИТВС, который доставлялся к реакторному отделению.

Затем с помощью портального крана чехол с имитаторами перемещали внутрь энергоблока. Далее с помощью перегрузочной машины имитаторы ТВС загружали непосредственно в реактор.

Планируется, что в конце июня оборудование будет полностью готово к началу гидравлических испытаний.