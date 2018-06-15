Ленинградская АЭС: новый энергоблок ВВЭР-1200 выведен на 100% мощности

12 июня инновационный энергоблок № 1 Ленинградской АЭС-2 (с реактором ВВЭР-1200) впервые выведен на полную проектную мощность. Ключевое событие произошло в соответствии с графиком, программой опытно-промышленной эксплуатации и требованиями рабочего технологического регламента. Накануне на блоке завершилась программа комплексных измерений на 90% мощности: проведенные специалистами 8 контрольных измерений показали, что энергоблок работает надежно, безопасно и устойчиво.

«Блок стабильно работает на номинальном уровне мощности, и это можно считать очередным трудовым подарком коллектива Ленинградской атомной станции к одному из главных праздников страны — Дню России. За два с половиной месяца мы успешно прошли все пороги мощности реакторной установки, и увеличение до 100% также произошло в штатном режиме, — подтвердил главный инженер Ленинградской АЭС-2 Александр Беляев. — Сегодня все параметры энергоблока соответствуют эксплуатационным пределам по реактору, турбине, генератору и схеме выдачи мощности. Всего на этапе мощности реакторной установки 100% будет проведено 73 измерения, десять из которых уже выполнены и 18 находятся в работе. Стоит также отметить, что часть измерений — предварительные динамические испытания, которые запланировано провести на 100%, специалисты Ленинградской АЭС уже выполнили на 75% мощности, поэтому у нас есть все основания полагать, что предстоящие опробования оборудования и технологических систем также пройдут успешно и завершатся в срок».

Программа заключительных 15-суточных испытаний должна окончательно подтвердить, что оборудование и технологические системы работают в полном соответствии с проектом. После этого новый, сверхмощный энергоблок № 1 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС будет принят в промышленную эксплуатацию. Планируется, что это ключевое для отрасли и России событие произойдет до конца текущего года.По состоянию на 14 июня энергоблок № 1 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС, находящийся на заключительном этапе ввода в эксплуатацию, выдал в единую энергосистему Северо-Запада более 856 миллионов киловатт-часов электроэнергии.

«По предварительным оценкам после его ввода в промышленную эксплуатацию экономический эффект в виде дополнительных налогов в консолидированный бюджет Ленинградской области составит более 3 млрд рублей (в годовом исчислении), — отметил директор ЛАЭС Владимир Перегуда. — Новые мощности уже сейчас обеспечивают высокий уровень энергобезопасности страны, позволяют продолжить реализацию целого ряда крупных региональных инвестиционных проектов, требующих значительного энергопотребления, а также способствуют росту, развитию и укреплению финансовой самостоятельности города Сосновый Бор».