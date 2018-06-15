Новая поликлиника открыта в Адыгее
В преддверии Дня медицинского работника в Адыгее состоялось открытие нового больнично-поликлинического корпуса Тахтамукайской центральной районной больницы на 50 коек и поликлиники на 200 посещений.
Всего на возведение нового объекта было направлено почти 143 млн рублей.
В новом трехэтажном здании созданы комфортные условия пребывания пациентов и работы медперсонала. В лечебном корпусе размещено несколько отделений стационара: педиатрическое, терапевтическое и неврологическое. Первый этаж отведен под поликлинику с кабинетами стоматолога, рентгенодиагностики и лаборатории.
Здания, в которых раньше располагались стационар и поликлиника Тахтамукайской больницы, не соответствовали требованиям санитарных норм и правил, не хватало помещений для новых врачебных кабинетов. Материально-техническая база требовала скорейшего укрепления для внедрения и развития специализированых видов помощи.
15.06.1817:07:19