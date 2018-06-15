В Иркутской области началось строительство завода по производству фармсубстанций

В Усолье-Сибирском началось строительство завода по производству активных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных средств «Фармасинтез-Хеми». Предприятие является крупнейшим инвестиционным проектом АО «Фармасинтез».

На участке в 150 га планируется строительство нескольких заводов — по производству активных фармацевтических субстанций, готовых лекарственных средств, регенерации растворителей. Их объединят в фармацевтический промышленный технопарк, в котором разместят административно-офисное здание, научный центр с лабораториями, цеха опытного производства. Первый объект будущего предприятия планируется запустить в середине 2020 года.

Предварительный объем инвестиций — 10 млрд рублей, количество новых рабочих мест — 2000.

Для реализации проекта в 2017 году проводился подбор площадки под строительство завода, заключен договор аренды на земельный участок, рассматривались вопросы инфраструктурного обеспечения. В настоящее время проводятся предпроектные работы.