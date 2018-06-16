В Севастопольском морском порту началась отгрузка зерна в Сирию. Об этом заявило правительство города .

Ранее было объявлено о начале сотрудничества с провинцией Тартус.

«Сегодня начинается отгрузка зерна для поставки в Сирию. Первое судно стоит, смонтирована установка и начнётся загрузка судна. За год будет только на этой установки перегружено около 200 тысяч тонн зерна для поставки в Сирию», — пояснило правительство Севастополя.

Поставки зерна могут при необходимости увеличены.