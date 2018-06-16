В Севастопольском морском порту началась отгрузка зерна в Сирию
В Севастопольском морском порту началась отгрузка зерна в Сирию. Об этом заявило правительство города .
Ранее было объявлено о начале сотрудничества с провинцией Тартус.
«Сегодня начинается отгрузка зерна для поставки в Сирию. Первое судно стоит, смонтирована установка и начнётся загрузка судна. За год будет только на этой установки перегружено около 200 тысяч тонн зерна для поставки в Сирию», — пояснило правительство Севастополя.
Поставки зерна могут при необходимости увеличены.
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- Великоросс
- 16.06.201800:48
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