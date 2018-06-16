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Экспорт

В Севастопольском морском порту началась отгрузка зерна в Сирию

    •  © primechaniya.ru

    В Севастопольском морском порту началась отгрузка зерна в Сирию. Об этом заявило правительство города .

    Ранее было объявлено о начале сотрудничества с провинцией Тартус.

    «Сегодня начинается отгрузка зерна для поставки в Сирию. Первое судно стоит, смонтирована установка и начнётся загрузка судна. За год будет только на этой установки перегружено около 200 тысяч тонн зерна для поставки в Сирию», — пояснило правительство Севастополя.

    Поставки зерна могут при необходимости увеличены.

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    https://ria.ru/syria/20180615/1522824470.html

    Крым, Севастополь, Сирия
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