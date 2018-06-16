Schneider Electric открыла центр разработки промышленных ИТ-решений в Иннополисе

Компания Schneider Electric 16.06.2018 г. открыла центр инноваций по разработке промышленных ИТ- решений в Иннополисе.

Инвестиции в проект оцениваются минимум в €1 млн за первые пять лет.

Центр включает офис и лабораторию для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по адаптации, разработке и внедрению передовых решений Schneider Electric в сфере программного обеспечения, автоматизации и безопасности систем промышленного назначения. Он войдет в состав международной сети исследовательских центров компании и займется разработками для России и других стран. Ключевыми станут разработки технологий промышленного интернета для нефтегазовой и других крупных отраслей. Как сообщили в компании, на первом этапе в центре будут работать 10 высококвалифицированных инженеров с возможным расширением штата в будущем.

По словам старшего вице-президента Schneider Electric Йохана Вандерплаетсе, в компании убеждены в том, что для того, чтобы быть успешными на российском рынке, нужна локализация — большая часть оборудования и комплектующих, которые продаются в России, производится на месте. «Однако будущее нашей отрасли за программным обеспечением, интернетом вещей, цифровизацией, искусственным интеллектом — это то, что называется промышленный интернет. Поэтому наша компания решила открыть в России научно- исследовательский центр для разработки и адаптации программного обеспечения, направленный на российский рынок, и при этом полностью интегрированный в сеть НИОКР Schneider Electric», — сказал он.

Соглашение о намерениях между Schneider Electric и особой экономической зоной (ОЭЗ) «Иннополис» было подписано 21 марта 2017 года. Для реализации проекта было создано отдельное юридическое лицо ООО «Шнейдер Электрик центр инноваций», которое получило статус резидента ОЭЗ «Иннополис». Центр будет работать по четырем направлениям в рамках исследований по промышленной автоматизации: оперативный мониторинг, управление предприятием и его обслуживанием, планирование производства, дизайн и оптимизация процессов. Для этого планируется применение технологий больших данных, интернета вещей, дополненной реальности и других.

Компания Schneider Electric разрабатывает и продает интегрированные энергоэффективные решения для энергетики и инфраструктуры, промышленных предприятий, объектов гражданского и жилищного строительства, а также центров обработки данных. Подразделения компании успешно работают более чем в 100 странах мира. Предприятие имеет научно-исследовательские центры в 25 странах, более 200 заводов по всему миру.

Производственная база Schneider Electric в России представлена шестью действующими заводами и тремя логистическими центрами. Также в России работают научно- технические и инженерные центры компании. Численность персонала компании в России составляет около 12 тыс. сотрудников.