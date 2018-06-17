В Ростове-на-Дону открылся центр национальной сети ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи». Теперь жителям Ростовской области и соседних регионов доступен один из важнейших методов диагностики в онкологии — ПЭТ/КТ-исследование.

Диагностический центр «ПЭТ-Технолоджи» расположен на территории клинико-диагностического центра «Здоровье». Он оснащен ПЭТ/КТ-сканером, который будет осуществлять высокотехнологичную диагностику, позволяя принимать в день до 30 пациентов.

В среднем в Ростовской области в год врачи диагностируют более 14 тысяч случаев рака, минимум 4,5 тысячи из них нуждаются в ПЭТ/КТ-диагностике. Теперь жителям Ростовской области и Краснодарского края не нужно ехать в центральную часть России или за рубеж, чтобы пройти ПЭТ/КТ. В год диагностический центр сможет проводить 5 тысяч ПЭТ/КТ-исследований для выявления онкологических заболеваний различной локализации, что обеспечит 100% потребности региона в этом методе диагностики.

Перед сканированием пациенту внутривенно вводится радиофармпрепарат, который распределяется по организму вместе с кровотоком, затем проводится ПЭТ/КТ-сканирование, по результатам которого можно определить наличие или отсутствие опухолей, их расположение и точные размеры.

Весомым преимуществом ПЭТ/КТ-диагностики является её сверхточность. Сканер показывает даже те новообразования, которые не распознаются другими методами диагностики: УЗИ, КТ, МРТ, а также точно определяет локализацию и границы опухоли.

ПЭТ/КТ-сканирование необходимо не только для первичной диагностики, но и после прохождения курса лечения. Исследование поможет определить эффективность лечения, изменения структуры опухоли и выявление ранних рецидивов.

Ростовчане и жители ближайших регионов могут пройти исследование уже в течение 2-3 дней после назначения врачом-онкологом. Диагностика каждого пациента проводится с применением радиофармпрепаратов, которые изготавливаются в собственном производственном центре «ПЭТ-Технолоджи» в Ельце, имеющем международную аттестацию GMP. Доставляться радиофармпрепараты в Ростов-на-Дону будут ежедневно с помощью специального автотранспорта.