ИТЭР-Центр запустил пультовую удалённого доступа для участия в международных экспериментах

Специалисты частного учреждения «ИТЭР-Центр» — российского агентства ИТЭР — создали и подключили уникальную пультовую удалённого доступа для участия в экспериментах на ведущих термоядерных установках мира. В частности, в настоящее время подключена прямая линия связи с Объединённым европейским токамаком JET (Joint European Torus) в Калэме (Великобритания).

Зал пультовой организован в г. Троицк Московской области, на площадке лабораторного комплекса нейтронной и спектроскопической диагностики на территории АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» (институт инновационных и термоядерных исследований).

Запуск пультовой имеет также большое значение для выполнения Россией своих обязательств в рамках проекта международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР). С её помощью будут создаваться и отрабатываться многие из тех диагностических систем будущей установки, создание которых поручено российской стороне.