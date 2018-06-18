Добавить статью
Авиация

Специализированный вертолет «Ансат» для эвакуации больных появился в Нижнем Новгороде

  •  © static.ngs.ru

Специализированный вертолет «Ансат» для эвакуации больных появился в Нижнем Новгороде. На прошлой неделе сотрудники авиамедицинской бригады Центра медицины катастроф провели тренировку санитарно-авиационной эвакуации «пострадавшего».

— В течение последних 10 лет возможность использовать воздушные суда для эвакуации тяжелых больных в регионе практически отсутствовала. Мы получили её в этом году благодаря чемпионату мира, — рассказала директор Нижегородского территориального центра медицины катастроф Светлана Ермолова. — Эвакуация пациентов в случае необходимости будет производиться в уполномоченные медицинские учреждения — городскую больницу № 33 и областную клиническую больницу имени Семашко.

Медицинский модуль, установленный на вертолете «Ансат», позволяет эвакуировать пациентов в критическом состоянии, так как оснащен всем необходимым оборудованием для поддержания жизненно важных функций организма и проведения реанимационных мероприятий. Максимальная скорость, с которым может лететь вертолет «Ансат», составляет 275 км/ч.

  •  © static.ngs.ru
  •  © static.ngs.ru
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://www.nn.ru/news/more/meditsinskiy_vertolet_dlya_evakuatsii_bolnykh_poyavilsya_v_nizhnem_novgorode/61371711/

Нижний Новгород, Ансат, санитарная авиация
  • prot prot
    19.06.1800:19:02

    Интересно, сколько всего сделано машин?

    #1045676
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,