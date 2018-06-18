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Авиация

Королевские ВВС Таиланда получили третий SuperJet 100 VIP

  •  © superjet.wikidot.com

18 июня 2018 третий RRJ95-VIP Королевских ВВС Тайланда передан эксплуатанту и совершил перелет на базу RTAF в Бангкоке с промежуточной посадкой в Исламабаде.

Данный борт имеет регистрационный номер 60319 и заводской 95132. Первый полет самолет совершил 23.05.2017.

Это уже 19 поставленый SuperJet в этом году.

19 июня - фото из центра RTAF, Бангкок. © Sergey Korostiev. По словам Сергея это не последний (и даже не крайний) SSJ для RTAF — ждем новостей о новых подписанных контрактах.

  •  © www.flightradar24.com

Перелет

  •  © www.flightradar24.com
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https://www.flightradar24.com/36801/1cd1718d

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