В Ступино завершена реконструкция завода по производству клеевых составов для керамической плитки

Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию реконструированного завода по производству клеевых составов для керамической плитки компании «MAPE».

Завод расположен по адресу: г. Ступино, ул. Академика Белова, владение 5.

Строительство завода MAPEI в г. Ступино было начато в 2005 году. Комплекс включает производственно-складское здание площадью 9,2 тыс. кв.м, до реконструкции площадь объекта составляла 8,8 тыс. кв.м, а также пристроенный блок инженерного жизнеобеспечения завода и офисное здание площадью 900 кв.м.

Сейчас мощность завода составляет 100 тысяч тонн продукции в год, а это более 70 продуктов: полная линейка клеев для плитки, шовные заполнители, составы для восстановления бетона, гидроизоляции, материалы для изготовления стяжек, самовыравнивающиеся полы и др. Общий объем инвестиций вложенных в производство — более 40 млн евро.

На реконструкцию объекта было направлено 85 млн рублей средств инвестора. Расширение предприятия позволит увеличить его производительность и создать 45 новых рабочих мест для жителей Подмосковного региона.