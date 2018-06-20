На Ростовской АЭС успешно прошли сдаточные испытания

19 июня 2018 года на энергоблоке № 4 Ростовской АЭС (г. Волгодонск, филиал концерна «Росэнергоатом, входит в электроэнергетический дивизион Росатома) успешно завершились сдаточные испытания (комплексное опробование) перед приёмкой блока в промышленную эксплуатацию.

В течение 15 суток энергоблок № 4 отработал на номинальном уровне мощности без снижения нагрузки.

За это время была проведена комплексная проверка совместной работы основного и вспомогательного оборудования, систем автоматического регулирования, штатного переключения оборудования, управления и контроля для подтверждения проектных параметров.

Все результаты будут отражены в протоколе группы руководства пуском (ГРП).

«Успешное завершение сдаточных испытаний подтверждает техническую готовность энергоблока № 4 к промышленной эксплуатации», — подчеркнул важность события директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

Проведение комплексного опробования стало завершением этапа опытно-промышленной эксплуатации и переходом к следующему этапу — сдаче энергоблока в промышленную эксплуатацию.

Далее будут вводиться в эксплуатацию все объекты пускового комплекса с подтверждением их готовности Ростехнадзором.

Окончательное заключение о готовности энергоблока № 4 Ростовской АЭС к промышленной эксплуатации будет дано приёмочной комиссией концерна «Росэнергоатом».