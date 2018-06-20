Новая станция метро Нижнего Новгорода оснащена отечественным вентиляционным оборудованием

Станция метро «Стрелка» Нижегородского метрополитена, построенная специально к стартовавшему в России чемпионату мира по футболу, оснащена вентиляционным оборудованием разработки АО «ОКБМ Африкантов» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш).

В 2017 году на вновь строящуюся Сормовско-Мещерскую линию Нижегородского метро ОКБМ поставило шесть вентиляторов главного проветривания метрополитена.

ОКБМ является разработчиком вентиляционного оборудования, также специалисты предприятия принимали участие в пуско-наладочных работах непосредственно на станции. Изготовление вентиляторов и их систем автоматического управления проводилось в ОАО «Вента» и ООО «ГидроТехАтом».

Осевые тоннельные вентиляторы ВО-1800 для метрополитена способны работать при высоких температурах, в том числе при пожаре (до 250°С), срок службы оборудования — не менее 20 лет, конструкция может быть выполнена как в горизонтальном, так и вертикальном видах, качество изготовления оборудования отвечает высоким требованиям системы менеджмента качества, применяемой для изделий АЭС, вентиляторы отличает конкурентоспособная цена.

АО «ОКБМ Африканов» более 15 лет занимается разработкой и поставкой на АЭС вентиляционного оборудования. В настоящее время в составе энергоблоков Ростовской, Калининской, Белоярской, Балаковской и Кольской АЭС эксплуатируется более 100 вентиляторов, разработанных АО «ОКБМ Африкантов».

Также предприятие изготовило и поставило более 60 вентиляторов для двухосадочного универсального атомного ледокола нового поколения «Арктика» и для плавучей АТЭС «Академик Ломоносов». Также ОКБМ проведены работы по интеграции более 200 единиц вентиляционного оборудования для энергоблока № 1 АЭС «Бушер» (Иран).