В Иркутской области запущено производство дезинфицирующих и антисептических средств

15 июня в Усолье-Сибирском первый резидент территории опережающего социально-экономического развития — ООО «СмартСинтез» — запустил производство профессиональных дезинфицирующих и антисептических средств.

В составе выпускаемых предприятием средств отсутствуют фенолы, альдегиды, хлор и другие агрессивные вещества, которые опасны для человека и деструктивно воздействуют на поверхности. Применяют их в медицине, ветеринарии, сфере услуг (гостиницы, рестораны, пункты общественного питания и другие).

Статус резидента усольской ТОСЭР «СмартСинтез» получил в августе 2016 года. Предприятие — единственный в Иркутской области производитель подобных кожных антисептиков и дезинфицирующих средств. Прямой конкурент, производящий продукт-аналог, находится в Московской области и действует в основном в европейской части страны.